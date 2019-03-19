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Россияне остаются трудоспособными меньше, чем жители других стран 

BFM.RU 2 часа назад
Жители России имеют наименьший период экономической активности среди граждан развитых стран, пишет «Коммерсантъ». В среднем российские мужчины находятся на рынке труда 33,8 года, а женщины — 32,1 года, подсчитали исследователи из Высшей школы экономики. Первый для России расчет этого показателя, важного в том числе для расчета пенсионного возраста, оказался хуже имевшихся косвенных данных Минтруда и исследователей.
Мужчины в других исследованных странах работают дольше, чем россияне, с точки зрения абсолютного значения (лидер — Япония, где трудовая жизнь мужчин достигает 45,2 года). В России мужчины проведут две трети, 65,4%, общей продолжительности жизни на рынке труда, а рекордсмены по этому показателю, японцы, — 68,4%.
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Социология , Минтруд , ВШЭ
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