Россияне остаются трудоспособными меньше, чем жители других стран

Жители России имеют наименьший период экономической активности среди граждан развитых стран, пишет «Коммерсантъ». В среднем российские мужчины находятся на рынке труда 33,8 года, а женщины — 32,1 года, подсчитали исследователи из Высшей школы экономики . Первый для России расчет этого показателя, важного в том числе для расчета пенсионного возраста, оказался хуже имевшихся косвенных данных Минтруда и исследователей.

Мужчины в других исследованных странах работают дольше, чем россияне, с точки зрения абсолютного значения (лидер — Япония, где трудовая жизнь мужчин достигает 45,2 года). В России мужчины проведут две трети, 65,4%, общей продолжительности жизни на рынке труда, а рекордсмены по этому показателю, японцы, — 68,4%.