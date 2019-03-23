Зеленский рассказал, когда Крым может вернуться в состав Украины

"Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", — сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv.

При этом, комментируя заявление действующего президента Украины Петра Порошенко об инициировании шагов по возвращению Крыма в случае его победы, Зеленский заявил: «Я не знаю, как это сделать (вернуть Крым сразу после победы на выборах)».