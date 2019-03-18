ВЦИОМ: почти 90% россиян положительно оценивают воссоединение с Крымом

Воссоединение полуострова с Россией отрицательно оценивают лишь 8% населения, и 4% затруднились ответить на вопрос или относятся безразлично, говорится в результатах опроса.

Большинство респондентов (73%) считают, что Крым стал успешнее развиваться, когда стал частью России, 1% уверены в том, что полуостров прогрессировал в составе Украины , и 21% затруднились ответить.

По данным опроса, основным положительным последствием является возможность ездить отдыхать без пересечения границы (21%), около 5% отмечали, что стало проще видеться и общаться с родней и друзьями, а 14% заявили, что воссоединение никак не сказалось.

Более половины (56%) затруднились ответить на вопрос об отрицательных последствиях воссоединения Крыма, а 29% респондентов не заметили для себя и семьи отрицательных последствий от воссоединения, свидетельствуют результаты опроса. По 4% населения отрицательными последствиями считают "санкции против России" и "падение уровня жизни/кризис в стране".

По результатам исследования, 18% респондентов считают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни, но 70% заявили, что никак не сказалось.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.