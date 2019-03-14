Названы самые престижные отрасли для работы

Аналитический центр НАФИ провел опрос и узнал, какие отрасли россияне считают наиболее престижными для трудоустройства, передает RT.

Самой престижной сферой 58% участников исследования сочли добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых.

Следом идет государственная и муниципальная служба, которую упомянули 30% респондентов. Еще 26% отметили службу в вооруженных силах, органах внутренних дел и безопасности.

Чуть менее популярны строительство и кредитно-финансовая сфера, получившие по 25% и 24% соответственно. Шестое место досталось промышленности и энергетика, про которые вспомнили 22%.

По словам авторов исследования, сумма ответов превышает 100%, поскольку респондентам разрешалось выбрать несколько вариантов. Они уточнили, что в опросе участвовали 1,6 тысяч совершеннолетних граждан из 42 регионов страны.