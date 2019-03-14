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Названы самые престижные отрасли для работы 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Аналитический центр НАФИ провел опрос и узнал, какие отрасли россияне считают наиболее престижными для трудоустройства, передает RT.
Самой престижной сферой 58% участников исследования сочли добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых.
Следом идет государственная и муниципальная служба, которую упомянули 30% респондентов. Еще 26% отметили службу в вооруженных силах, органах внутренних дел и безопасности.
Чуть менее популярны строительство и кредитно-финансовая сфера, получившие по 25% и 24% соответственно. Шестое место досталось промышленности и энергетика, про которые вспомнили 22%.
По словам авторов исследования, сумма ответов превышает 100%, поскольку респондентам разрешалось выбрать несколько вариантов. Они уточнили, что в опросе участвовали 1,6 тысяч совершеннолетних граждан из 42 регионов страны.
Ранее Минтруд выяснил, что профессионалы в сфере бизнеса и администрации чаще оказываются невостребованными на рынке. Это связно с тем, что число специалистов превышает количество вакансий.
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Социология , Общество , Минтруд , МВД
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