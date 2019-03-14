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Россияне отказываются от летнего отпуска из-за ипотеки 

РИА Новости + ещё 2
Более 90% российских туристов уже определились с местом проведения летнего отпуска, и примерно каждый пятый из них откажется от поездок в пользу выплат за собственное жилье, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий провел опрос пользователей, выясняя, придумали ли они, где провести летний отпуск. С планами на теплое время года определились 94% опрошенных, остальные 6% сказали, что пока не думали об этом.
Самыми популярными ответами оказались: "Планирую отдохнуть за границей" (так ответили 18% респондентов) и "Какой отпуск? У меня ипотека" (об этом сказали 17% пользователей). Планами поездки на российский юг поделились 14% опрошенных, 16% проведут лето на даче или в деревне.
Еще 8% в принципе не планируют брать летний отпуск, 6% — еще не определились, столько же — поедут в гости в другой российский город, а 5% опрошенных рассчитывают на горящие путевки и поедут туда, где будет дешевле.
Каждый десятый респондент решил никуда не ехать, провести отпуск дома.
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