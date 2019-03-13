Россияне стали меньше поститься

Среди православных россиян стало меньше соблюдающих посты. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном в среду, 13 марта.

Строго ограничивают себя в пище и развлечениях теперь только двое из каждой сотни верующих (в 2018 — трое). Вовсе не обращают внимания на предписания церковного календаря 75 процентов респондентов (в 2018 — 71 процент).

С 13 до 14 процентов увеличилась доля тех, кто соблюдает только Великий пост. Одновременно с 12 до 9 процентов уменьшилось число тех, кто соблюдает все или практически все из четырех принятых в православии многодневных постов.

Чаще всего Великий пост россияне ассоциируют для себя с окрашиванием яиц на Пасху (60 процентов), отказом от алкоголя и жирной пищи (54 и 52 процента соответственно). Реже всего участники исследования готовы в этот период к ежедневным молитвам и отказу от секса (24 и 18 процентов соответственно).

В 2019 году Великий пост начался в понедельник 11 марта и завершится празднованием Пасхи (Светлого Христова Воскресения) 28 апреля. Однако формально этот пост завершается за неделю до праздника, после чего начинается Страстная Седьмицей, на которую также распространяются пищевые и прочие установленные церковью ограничения, а также необходимость частого посещения богослужений.