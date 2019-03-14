Охранник стал дефицитной профессией

В крупных городах России для охранников в полтора-два раза больше вакансий, чем число соискателей на эту должность. Это посчитали специалисты портала Rabota.ru.

Так, в Екатеринбурге на одну вакансию приходится 0,6 резюме, в Нижнем Новгороде — 0,7. В столицах показатель чуть выше, там больше желающих работать по этой профессии. В Москве на одну вакансию приходится 1,33 резюме, в Санкт-Петербурге — 1,05.

Больше всего охранник может заработать в Екатеринбурге — максимальное зарплатное предложение для этой должности — 48 тысяч рублей в месяц (для контролера торгового зала — 28 тысяч). А в среднем в этом городе за такую работу платят 39 тысяч (охраннику) и 25 тысяч — контролеру торгового зала.

В Москве охранники могут заработать чуть меньше. Максимальная зарплата для вакансии охранника составляет 45 тысяч рублей (для контролера торгового зала — 48 тысяч). При этом средняя зарплата охранника в столице — 40 тысяч, и такая же у контролера.

В Санкт-Петербурге за такую работу готовы заплатить максимум 33 тысячи рублей в месяц (контролеру — 30 тысяч), а в среднем — 30 тысяч и 26 тысяч соответственно. В Нижнем Новгороде максимальная планка для охранника — 39 тысяч рублей (средняя — 24), для контролера торгового зала — 26 тысяч (а в среднем — 22 тысячи).

Любопытно, но работу охранниками ищут не только мужчины, но и женщины. Представительниц прекрасного пола — девять процентов от числа соискателей на эту должность и 16 процентов — на должность контролера торгового зала.

Каждый третий (30 процентов) желающий трудоустроиться охранником не имеет опыта этой работы. И только 16 процентов обладают опытом свыше шести лет.