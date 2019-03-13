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Названы самые населённые регионы России 

RT на русском + ещё 6 6 часов назад
Фото: ТАСС
Росстат обнародовал данные о численности населения в регионах России по итогам 2018 года. На основе этой информации RT составил рейтинг российских субъектов с наибольшим числом жителей.
Абсолютным лидером по численности населения в России стала Москва (город федерального значения, отдельный субъект). На начало 2019 года там проживали 12,6 млн человек.
При этом за год численность населения в российской столице увеличилась на 123,8 тыс. человек.
На втором месте — Московская область (7,5 млн). Далее идут Краснодарский край (5,6 млн), Санкт-Петербург (город федерального значения, отдельный субъект — 5,3 млн), Свердловская область (4,3 млн).
Меньше всего жителей — в Ненецком АО (43 тыс. человек).
В пятёрку регионов с наименьшей численностью населения вошли республика Алтай (218 тыс.), Еврейская АО (159 тыс.), Магаданская область (141 тыс.) Чукотский АО (49 тыс.).
Всего на начало текущего года в России проживают 146,7 млн человек.
Ранее Росстат назвал регионы России с самым низким уровнем смертности. Лидирует Ингушетия — там в прошлом году умерли три человека на тысячу населения.
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Социология , Росстат , Москва
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