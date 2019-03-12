Опрос показал отношение украинцев к россиянам

Около 77% жителей Украины позитивно относятся гражданам России , свидетельствуют данные опроса, обнародованные во вторник на сайте Киевского международного института социологии.

"На Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% украинцев, плохо или очень плохо — 27%, 17% не определились; к россиянам (гражданам России) положительно относились 77% украинцев", — сообщается в тексте опроса.

Кроме того, за весь период наблюдений, который длился с 2008 по 2019 годы, институт сделал вывод, что жители Украины всегда лучше относились к России, чем россияне к Украине.

"В феврале 2019 года в России хорошо или очень хорошо относились к Украине 34% населения, плохо или очень плохо — 55%, то есть сейчас украинцы намного лучше относятся к России, чем россияне к Украине (57% по сравнению с 34%, то есть разница в 23 процентных пункта)", — говорится в сообщении.

Опубликованные данные содержат в себе результаты опросов Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр"

Опрос КМИС проводился с 8 по 20 февраля 2019 года. Опрошены 2,042 респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольного Киеву Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, опрошено 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, в период 15-20 февраля 2019 года. Опрос проведен в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% — для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% — для показателей, близких к 5% / 95%.