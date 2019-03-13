Названы города с самой грамотной русской речью

Санкт-Петербурге. Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сообщила, что самая грамотная русская речь в Новосибирске

«Знаете, мне каких-то исследований на эту тему встречать не довелось, и, конечно, у нас есть ряд регионализмов, которые москвичи на нас иногда хихикают и смеются. Если немного порефлексировать и посмотреть на себя со стороны, то мне кажется, что в речи новосибирцев намного меньше каких-то региональных, диалектных особенностей, которые часто характерны для речи в других регионах», — цитирует Ребковец РИА «Новости».

Она добавила, что речь жителей Новосибирска и Петербурга более всего соответствует эталону.

«Даже москвичей периодически обвиняют в «аканье», потому что они где-то что-то растягивают и так далее, а вот новосибирцы, на мой взгляд, говорят действительно правильно», — сказала Ребковец.

«Тотальный диктант» проводится каждый год в добровольной форме для всех желающих. Цель проекта — дать возможность каждому проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

В 2019 году столицей «Тотального диктанта» станет Таллин.