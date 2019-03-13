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Названы города с самой грамотной русской речью 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сообщила, что самая грамотная русская речь в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
«Знаете, мне каких-то исследований на эту тему встречать не довелось, и, конечно, у нас есть ряд регионализмов, которые москвичи на нас иногда хихикают и смеются. Если немного порефлексировать и посмотреть на себя со стороны, то мне кажется, что в речи новосибирцев намного меньше каких-то региональных, диалектных особенностей, которые часто характерны для речи в других регионах», — цитирует Ребковец РИА «Новости».
Она добавила, что речь жителей Новосибирска и Петербурга более всего соответствует эталону.
«Даже москвичей периодически обвиняют в «аканье», потому что они где-то что-то растягивают и так далее, а вот новосибирцы, на мой взгляд, говорят действительно правильно», — сказала Ребковец.
«Тотальный диктант» проводится каждый год в добровольной форме для всех желающих. Цель проекта — дать возможность каждому проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
В 2019 году столицей «Тотального диктанта» станет Таллин.
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Социология , Общество , РИА Новости , Новосибирск , Санкт-Петербург
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