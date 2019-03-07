Чего хотят женщины: ВЦИОМ назвал самые желанные подарки к 8 Марта

Россиянки определились со своими предпочтениями в подарках на 8 Марта. Они обрадуются путевке на отдых, билетам на концерт или букету цветов. Смартфоны, украшения и автомобили тоже придутся кстати.

Возможность уехать в путешествие хорошим подарком сочли 38% женщин. Еще 36% респонденток отметили, что с радостью примут букет цветов. 23% опрошенных будут благодарны билету на концерт или в театр.

Не забыли россиянки и о подарочных сертификатах, смартфонах и других гаджетах, включив их в перечень вероятных презентов. Не откажутся они и от бытовых приборов, а также ювелирных украшений, автомобилей и косметики.

Намерения мужчин при этом, как выяснил ВЦИОМ, несколько не совпадают с запросами прекрасной половины населения России. Многие из них на 8 Марта в качестве подарка рассматривают цветы, парфюмерию и конфеты.

Букеты хотят преподнести 68% мужчин, а 23% принявших участие в опросе упомянули парфюмерные и косметические изделия. Конфеты, спиртное и деликатесы подругам и родственникам вручат 22% россиян, еще 17% — подарочные сертификаты. Сувенирам, билетам на концерт, украшениям и бытовым приборам отдали предпочтение по 10% опрошенных.

Меньшей популярностью пользуются гаджеты: их намерены дарить лишь 9% мужчин. 4% принявших участие в опросе выбрали в качестве подарка одежду и обувь. И только 3% рассказали, что готовы приобрести путевки для своих возлюбленных.