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Чего хотят женщины: ВЦИОМ назвал самые желанные подарки к 8 Марта 

360tv.ru + ещё 1 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Россиянки определились со своими предпочтениями в подарках на 8 Марта. Они обрадуются путевке на отдых, билетам на концерт или букету цветов. Смартфоны, украшения и автомобили тоже придутся кстати.
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого стало ясно, о каких презентах к Международному женскому дню мечтают жительницы России. Большинство из них, сообщила газета «Известия», хотели бы в качестве подарка путевку на отдых.
Возможность уехать в путешествие хорошим подарком сочли 38% женщин. Еще 36% респонденток отметили, что с радостью примут букет цветов. 23% опрошенных будут благодарны билету на концерт или в театр.
Не забыли россиянки и о подарочных сертификатах, смартфонах и других гаджетах, включив их в перечень вероятных презентов. Не откажутся они и от бытовых приборов, а также ювелирных украшений, автомобилей и косметики.
Намерения мужчин при этом, как выяснил ВЦИОМ, несколько не совпадают с запросами прекрасной половины населения России. Многие из них на 8 Марта в качестве подарка рассматривают цветы, парфюмерию и конфеты.
Букеты хотят преподнести 68% мужчин, а 23% принявших участие в опросе упомянули парфюмерные и косметические изделия. Конфеты, спиртное и деликатесы подругам и родственникам вручат 22% россиян, еще 17% — подарочные сертификаты. Сувенирам, билетам на концерт, украшениям и бытовым приборам отдали предпочтение по 10% опрошенных.
Меньшей популярностью пользуются гаджеты: их намерены дарить лишь 9% мужчин. 4% принявших участие в опросе выбрали в качестве подарка одежду и обувь. И только 3% рассказали, что готовы приобрести путевки для своих возлюбленных.
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Социология , ВЦИОМ , газета "Известия"
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