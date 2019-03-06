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Россияне оказались безразличны к митингам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (75 процентов) оказались не готовы поддержать политические акции. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
По данным социологов, в акциях протеста с политическими требованиями согласны участвовать только 20 процентов опрошенных. Россияне допускают, что политические акции в их городах возможны — об этом заявили 28 процентов респондентов.
Согласно опросу, против падения уровня жизни готовы митинговать 26 процентов россиян. Принимать участие в таких акциях не стали бы 69 процентов опрошенных.
По сравнению с 2018 годом, уровень протестного потенциала в России снизился. Так, в июле прошлого года в политических митингах готовы были участвовать 23 процента опрошенных, а в акциях против падения уровня жизни — 28 процентов.
Опрос проходил с 15 по 20 февраля 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов.
По данным опроса «Левада-центра», опубликованного в феврале, для улучшения жизни в стране почти половина россиян (49 процентов) готова обращаться в органы исполнительной власти. Возможность участия в работе общественных и политических организаций допустили только 30 процентов опрошенных.
В 2017 году после несогласованного митинга против коррупции на Тверской улице в Москве задержали от 600 до 1000 человек. Организаторы провели шествие вопреки отказу мэрии. По официальной информации, в мероприятии приняли участие до восьми тысяч человек.
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Социология , Общество , Левада-центр
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