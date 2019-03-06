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ВЦИОМ: более трети россиян ругаются матом 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На сегодняшний день 37 процентов россиян еженедельно используют ненормативную лексику, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из них 18 процентов ругаются матом каждый день, а 19 процентов — несколько раз в неделю.
ВЦИОМ отмечает, что полученные данные свидетельствуют о том, что ненормативные выражения стали использовать реже. Так, в 2008 году еженедельно матерились 44 процента россиян.
Кроме того, опрос показал, что жители страны стали чаще использовать в своей речи пословицы и крылатые выражения: сегодня этот показатель составляет 21 процент, в то время как в 2008 году находился на отметке в 13 процентов. Регулярное употребление цитат из литературных произведений, кино и песен замечают за собой 18 процентов россиян — за десять лет их стало больше на семь процентов.
Опрошенные также признались в более активном употреблении иностранных слов — 19 процентов против 10 в 2008 году.
По мнению 68 процентов россиян, родной язык важно оберегать и бороться за его чистоту "всеми доступными средствами". При этом намеренное искажение слов раздражает каждого второго респондента.
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Социология , Общество , ВЦИОМ
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