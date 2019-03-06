ВЦИОМ: более трети россиян ругаются матом

На сегодняшний день 37 процентов россиян еженедельно используют ненормативную лексику, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из них 18 процентов ругаются матом каждый день, а 19 процентов — несколько раз в неделю.

ВЦИОМ отмечает, что полученные данные свидетельствуют о том, что ненормативные выражения стали использовать реже. Так, в 2008 году еженедельно матерились 44 процента россиян.

Кроме того, опрос показал, что жители страны стали чаще использовать в своей речи пословицы и крылатые выражения: сегодня этот показатель составляет 21 процент, в то время как в 2008 году находился на отметке в 13 процентов. Регулярное употребление цитат из литературных произведений, кино и песен замечают за собой 18 процентов россиян — за десять лет их стало больше на семь процентов.

Опрошенные также признались в более активном употреблении иностранных слов — 19 процентов против 10 в 2008 году.

По мнению 68 процентов россиян, родной язык важно оберегать и бороться за его чистоту "всеми доступными средствами". При этом намеренное искажение слов раздражает каждого второго респондента.