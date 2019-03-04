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ВЦИОМ назвал любимую начинку для блинов у россиян 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В преддверии Масленичной недели ВЦИОМ выяснил, какую начинку для блинов россияне могут назвать своей любимой. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на данные социологов, половина наших соотечественников во время Масленицы выбирают в качестве неё сметану. Далее в рейтинге вкусовых предпочтений россиян расположились варенье и джем. Замыкает тройку лидеров сгущенное молоко и творог, отмечает Газета.ру.
Что касается начинки из мяса или меда, то их любимой назвали 19% респондентов, масло предпочитают 13% опрошенных, икру назвали 12% респондентов, а вот блины с рыбой выбрали всего 4% россиян, подчёркивают «Известия».
Между тем, ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» во время пресс-конференция на тему: «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?» сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов заявил, что в отечественных торговых точках можно достаточно часто встретить фальсифицированную продукцию.
Он уточнил, что в преддверии Масленицы Росконтроль проверил все основные ингредиенты, входящие в состав блинов. Специалисты оценили качество муки, яйца, молоко, растительное масло, солёную рыбу, красную икру и сметану.
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Социология , Общество , Александр Борисов , ВЦИОМ , Газета.Ru , газета "Известия" , РИА Новости , Национальная Служба Новостей
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