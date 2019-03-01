Безналичные платежи могут стать менее привлекательными

Снижение банковских комиссий, взимаемых с торговых и сервисных компаний за проведение карточных платежей, может иметь негативные последствия для рынка безналичных расчетов. Для того чтобы компенсировать снижение комиссий, банки с большой долей вероятности сократят бонусные программы и привилегии для держателей карт. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ , в результате более половины россиян станут реже расплачиваться картами, пишет «Коммерсант».

В опросе, проведенном в конце января 2019 года, приняли участие 1,5 тыс. человек. Исследование фактически отвечает на вопрос, как клиенты отреагируют на отказ банков от таких привилегий, как бонусы, кешбэк, период льготного кредитования (грейс-период) и бесплатное или дешевое годовое обслуживание карты. Их банки могут себе позволить в значительной мере за счет комиссии интерчейндж.

С каждой оплаты картой банк-эквайер, обеспечивающий техническую возможность приема карт в торгово-сервисном предприятии, взимает процент (торговую уступку, 0,5-2%), часть которой (интерчейндж) платит банку-эмитенту, выпустившему карту, а остаток берет себе и из него платит комиссию платежной системе.

Ритейлеры предлагают ограничить размер комиссии интерчейндж, на который приходится львиная доля торговой уступки. Сейчас дискуссия вышла на новый уровень. В начале февраля на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин , назвав комиссию для ритейлеров в 3% квазиналогом.

По словам, исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой , опыт Европы в вопросе ограничения интерчейнджа показал, что программы с кешбэком первыми попали под нож, грейс-период сократился, а также существенно возросла стоимость обслуживания карт.

Согласно исследованию ВЦИОМ, для большинства опрошенных (83%) наличие бонусной программы (бонусы, кешбэк или процент на остаток) является наиболее важным фактором при выборе карты наряду со стоимостью годового обслуживания (91%). Такие карты используются активнее обычных — для совершения покупок их выбирают 93% опрошенных. Отмена или ухудшение привилегий сделает карты менее востребованными. Так, больше половины респондентов станут реже пользоваться картой в случае отмены бонусной программы (55%) или повышения платы за годовое обслуживание (59%). Нашлись и те, кто вовсе перестанет пользоваться ими (10% и 17% соответственно). В случае ухудшения условий в виде сворачивания грейс-периода по кредиткам 80% их держателей сократят использование карт, 39% — прекратят.

По мнению замглавы ФАС Андрея Кашеварова, если банки свернут программы лояльности, темпы роста доли безналичных расчетов могут замедлиться.