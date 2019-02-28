В Дагестане радикалы борются с женской сексуальностью. Им помогает Хабиб Нурмагомедовщ

Показ спектакля «Охота на мужчин» в Махачкале перерос в грандиозный скандал. Вот уже несколько дней местные блюстители нравственности призывают зарезать и сжечь тех, кто причастен к этой постановке. По их мнению, она оскорбляет верующих людей, попирает местные традиции и является практически порнографией. На сторону обвинителей уже встал борец-чемпион Хабиб Нурмагомедов — выступил с обвинениями в адрес министерства культуры , призвал «навести порядок» и пригрозил вывести людей на улицы. Не остались в стороне представители муфтията и чиновники. В непростой ситуации в Дагестане разбиралась «Лента.ру»

В поисках ярких впечатлений

Натальи Рева-Рядинской и Станислава Бондаренко. Все началось 23 февраля 2019 года, когда в центре Махачкалы, в городском Доме дружбы был показан антрепризный спектакль «Охота на мужчин» с участием московских актеров Ивана Жидкова

У спектакля есть возрастное ограничение 16+, а еще у него есть сюжет, согласно которому главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, но только не собственный муж, — в погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий.

Спектакль прошел на ура. Зрители и актеры остались довольны друг другом, на чем и разошлись, одни — по домам, другие — в сторону аэропорта.

Однако 25 февраля сделанные на мобильный телефон кем-то из зрителей фотографии фрагментов спектакля попали в социальные сети. На фото была отчетлива видна актриса в нижнем белье Кто-то вспомнил, что зал Дома дружбы стоит на балансе у Министерства по национальной политике и делам религий. Тут-то все и началось.

В последние несколько лет в Дагестане культурные скандалы вспыхивают регулярно. И всякий раз причиной этих вспышек становится реакция на них со стороны блюстителей «заветов предков».

Ситуации случались разные, в том числе слегка комичные. Так, к примеру, два года назад в Махачкале со скандалом отменили концерт екатеринбургского ансамбля готической музыки Flos florum. «Правильные» граждане перепутали средневековую готику с субкультурой готов, а готы, по их мнению, — это содомиты.

«Это не соответствует нашей религии, морали, устоям. Сегодня к нам приедут приверженцы готов, а завтра приверженцы геев захотят тут парад свой провести, — замечал главный редактор сайта «Исламдаг.Ру» Абдулгамид Гаджиев. — Все-таки мы должны сохранить свою культуру, традиции. Я считаю, что это абсолютно чуждая нам культура, искусственно насаждаемая извне. Ее сторонников нет в Дагестане. Поэтому правильно сделали, что этот концерт отменили».

«На самом деле это средневековая музыка — музыканты играют на инструментах, которые делают своими руками, и выходят на сцену в костюмах, которые тоже сшили своими руками», — утверждали организаторы этого концерта. Увы, лютнистам и волынщикам пришлось тогда убираться с гостеприимной дагестанской земли восвояси.

По похожей причине в 2015-м в Дагестане был отменен фестиваль красок «Холи». По мнению сотрудников Министерства молодежи, кидание друг в друга краской может мгновенно выбить горский стержень из неокрепших душ юношей и девушек.

После выступлений хранителей нравственности, поддержанных чемпионом-борцом Хабибом Нурмагомедовым, минувшим летом в Махачкале был отменен концерт Егора Крида , а после стали закрываться — опять же как источник скверны и разврата — местные ночные клубы. Инициатива антиклубного движения пришла откуда не ждали: неожиданно на своей странице в сети Facebook видеообращение к нации выложил актер, продюсер, юморист, пранкер, кавээнщик, руководитель проекта «Горцы от ума» Эльдар Иразиев

Однако апофеозом всего стало случившееся в ноябре, то есть всего три месяца назад, стремительное закрытие из-за угроз местных активистов махачкалинского фестиваля азиатской культуры «AniDag». Опять же не без участия Иразиева, Нурмагомедова и примкнувшего к ним Булача Чанкалаева — экс-помощника председателя городского собрания депутатов Махачкалы, а на сегодняшний день —помощника депутата Государственной думы ФС РФ

«Буквально в эти часы в Аварском театре города Махачкалы проходит так называемый фестиваль неформалов (нефоры). Те кто молчит в протесте против разврата в Дагестане, хавайте дальше, не за горами фестиваль геев и трансвеститов в этом городе», — выступил с призывом прекратить безобразие «горец от ума» Эльдар Иразиев.

«Ас-салам алейкум, дагестанцы! Против самих неформалов я ничего не имею, но ихнее одеяние, ихний безобразный вид… Вот против этого, конечно же, я имею! Я считаю, что против этого должны говорить все, кто имеет отношение к молодежи Республики Дагестан. Это беспредел конкретный! Я бы лично не хотел, чтобы в Дагестане это развивалось и распространялось, и чтоб завтра наши дети как-то могли попасть в эту колею», — сказал в своем видеообращении к народу Чанкалаев.

Народ не заставил себя ждать: собравшаяся у театра толпа сорвала мероприятие и на глазах у сотрудников полиции провела «воспитательную работу» с несовершеннолетними участниками фестиваля.

Охота на детей не вызвала ответной реакции ни в Минкульте, ни в Миннаце, ни в МВД республики. А спустя всего несколько месяцев в Дагестане началась травля причастных (и непричастных) к «Охоте на мужчин».

Одним из первых на тропу войны вышел, как и раньше, Хабиб Нурмагомедов, написавший в своем блоге: «Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятия у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить — у нас! Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к нам!»

Вскоре этот пост исчез. На его месте появился новый.

«Всем Салам алейкум. Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что вы все молчите, они назвали этот спектакль "Охотой на мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас, или вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит? Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана: если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя».

Призыв был брошен, позиция обозначена. И вскоре соцсети запестрели комментариями простых граждан. Вот лишь некоторые из них (орфография и пунктуация сохранены).

«Женщины еще сидят в зале и смеются. Не смеяться, а плакать надо над пошлостью и развратом. Такие женщины, так называемые, матери и отцы чему научат своих детей?» — возмущается Кизлар Гасанова. «В зале все женщины защищают это ******* [матерный аналог слова распущенность — прим. „Ленты.ру“]. Какое же вы воспитание даете своим дочерям, своим сыновьям? У таких женщин сыновья вырастут геями, дочки порноактрисами. Другого пути нет», — считает пользователь Тимур Магомедов.

А следом появились и прямые угрозы. «Министерство культуры надо раздеть до гола и выгнать из Дагестана» (suleimanmagomedov8), «Надо было просто оцепить этот дом культуры и устроит всем там: выступающим, смотрящим и организаторам. ТЕХАССКУЮ РЕЗНЮ БЕНЗОПИЛОЙ» (gazimagomedov005), «зарезать и сжечь эту мразь кто бы он не был и коком бы должности не был без разницы» (adamow05).

Не остался в стороне и Булач Чанкалаев. Вслед за видео, где он рассказывал о падении нравов, Булач сообщил, что уже успел провести беседы с представителями двух министерств, и отчитался о проделанной работе (орфография и пунктуация сохранены):

«Сегодня состоялась встреча с Министром по национальной политике и делам религий РД с Гамалей Татьяной Владимировной. Беседа шла о мероприятии, которое состоялось 23 февраля в Доме дружбы. Министр не был в курсе данного мероприятия и находился в Аварском театре на фестивале Аварского языка. В общем поговорили обо всем и самый главный итог нашего разговора это то, что впредь министерство будет мониторить мероприятия и подобное не повторится».

«Созвонился с Министром культуры РД. Знаю министра культуры Зарему Бутаеву, она реально к таким мероприятиям относится критично и не позволяет такого. На сколько мне известно с ней это МЕРОПРИЯТИЕ не обговорили и она была не в курсе. Считаю, что подобного рода МЕРОПРИЯТИЯ не должны проходить в РД, так как это аморально и полный беспредел. Можно очень много и долго писать об этом, но лучше будем разбираться … Позорники конченые».

На данный момент официальных заявлений со стороны министерства не было. Минкульт утверждает, что к площадке, где проходил спектакль, не имеет ни малейшего отношения. Татьяна Гамалей, возглавляющая Министерство по национальной политике и делам религий, написала в своем блоге следующее:

«Министерство по национальной политике и делам религий РД, как и другие ведомства, не было инициатором показа спектакля "Охота на мужчин" и не приглашало в Дагестан антрепризную группу актеров. Это частная коммерческая инициатива как часть предпринимательской деятельности, разрешенной законом (…). Предварительное цензурирование, таким образом, не проводилось. Спектакль, в котором принимали участие известные московские актеры, прошел, как стало теперь известно, во многих городах страны. К сожалению, после спектакля выяснилось, что в нем содержались сцены откровенного характера, которые были негативно восприняты частью населения. Это, безусловно, свидетельствует о том, что зачастую современные сценические постановки в поисках зрительского внимания намеренно используют эпатажные, граничащие с безвкусицей, пошлостью, излишней откровенностью приемы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем предпринимателям, занимающимся организацией гастрольных туров, тщательнее отбирать коллективы и их репертуар, учитывая эстетические и нравственные запросы населения республики. Руководству Дома дружбы будет также поручено усилить работу по сохранению имиджа учреждения, очень много делающего для укрепления дружбы между народами».

МВД Дагестана и вовсе хранит молчание.

Говорят лишь активисты с обеих сторон.

«Что стоит конкретно за этим случаем? — прокомментировала «Ленте.ру» ситуацию известный дагестанский журналист и правозащитник Светлана Анохина. — То же, что и всегда: малая образованность, глупость, а также, как ни смешно, гопничество с уклоном в спорт (религиозная и культурологическая риторика — только фантик). Ну и, конечно, вседозволенность, потому что все наши министерства в каждой подобной ситуации уходят в сторону. Скажем, по поводу сорванного фестиваля аниме мы посылали официальный запрос в муфтият, ответивший нам невразумительно и грубовато, в Минкульт и в Минмолодежи. Последние и вовсе не соизволили хоть как-то отреагировать. Почему? Потому что там сидят те же самые люди, что кипешуют на разных интернет-площадках. И МВД молчит, но с ним как раз все понятно: двое из тех, на кого мы писали заявление в прокуратуру по поводу аниме-феста, оказались полностью солидарными с быдло-массой сотрудниками нашего махачкалинского "Советского" РОВД. Если считающий себя общественным деятелем Булач Чанкалаев заявляет, что несовершеннолетние дети с аниме-феста и актрисы на сцене — проститутки, и никто немедленно не тянет его за это в суд, о чем можно говорить? И Иразиев — человек из той же самой компании. И Хабиб. Но с каких это пор борец из октагона, который скачет в трусах и елозит на других мужиках, вправе диктовать, что прилично, а что нет? Но… я все равно не очень понимаю, отчего все так возбудились из-за сценки в спектакле. Они бы еще пошли и выступили против продажи в магазинах колготок и нижнего белья! Там ведь на упаковках тоже есть изображение полуобнаженного женского тела. Увы, эти гопники под лозунгами нравственности могут пойти убивать и насиловать, только дай им волю, потому что им еще ни разу не дали по рукам. А грязи в их мыслях в миллион раз больше, чем во всех спектаклях и порнофильмах вместе взятых, чему доказательство — комментарии. Они видят эротику и разврат везде! Какие-то недотыкомки утверждают, что Махачкала — "их земля". Какая их? В селуху, ребята, в селуху возвращайтесь — учить букварь и понимать, что город — это не село, это совсем другое! Но они этого не понимают. И не поймут. Так что, к сожалению, история вокруг "Охоты на мужчин" — не первая подобная ситуация и, увы, не последняя».

Выступили с заявлением по поводу спектакля «Охота на мужчин» и представители местного духовенства, а именно имам махачкалинской Джума-мечети:

«Как сотрудник муфтията, призванный защищать духовные интересы мусульман, считаю необходимым сказать следующее: хвала Всевышнему, что наше общество сохранило нравственный иммунитет, способность отличать оскорбительное для сознания духовно здорового человека и подвергать его критике и порицанию. А пренебрежительное отношение организаторов подобных зрелищ к религиозным чувствам верующих вызывает боль, огорчение и опасение за стабильность в нашем обществе. Больше всего удручает то обстоятельство, что у этого перформанса нашлись зрители! Не исключаю, что подобные спектакли или "культурные диверсии", несущие все предпосылки к деградации жителей республики, могут быть спланированы и в будущем. Ввиду этого призываю компетентные органы и организаторов этих мероприятий впредь считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре программы и сценарии спектаклей, сообразуясь с незыблемыми нормами морали, которые являются частью жизни дагестанцев. Настоятельно хотелось бы попросить всех причастных не предоставлять площадки для зрелищ с обнаженными и полуобнаженными актерами, касающимися лиц противоположного пола, тем более имитирующими откровенные сцены!»

Продюсер и актер Иван Жидков уже принес свои извинения, сообщив, что его директ завален угрозами. «От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать "чернуху". Это классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель — делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс», — написал артист в своем Instagram.

Но история на этом, конечно же, не закончится…