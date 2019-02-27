Россияне назвали самые острые проблемы общества 

Жители России перечислили проблемы, которые тревожат их больше всего. Среди самых острых вопросов современности они назвали рост цен, а также бедность и обнищание большинства населения.
За данные варианты высказались 62% и 44% респондентов, что ниже, чем в прошлые годы.
Помимо этого, к серьёзным проблемам россияне отнесли коррупцию (41%), рост безработицы (36%), резкое расслоение богатых и бедных граждан (34%) и экономический кризис (28%).
В десятку популярных ответов также вошла недоступность многих видов медобслуживания (28%) и образования (20%), ухудшение состояния окружающей среды (19%), рост наркомании (19%) и «кризис морали, культуры и нравственности» (18%), передаёт Левада-Центр.
Ранее News.ru писал, что генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью рассказал, почему россияне перестали видеть свет в конце тоннеля и не верят в улучшение экономической ситуации, как относятся к Украине и разговорам о внешнем враге и каких изменений ждут в этом году.