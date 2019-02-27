Россияне назвали самые острые проблемы общества

Жители России перечислили проблемы, которые тревожат их больше всего. Среди самых острых вопросов современности они назвали рост цен, а также бедность и обнищание большинства населения.

За данные варианты высказались 62% и 44% респондентов, что ниже, чем в прошлые годы.

Помимо этого, к серьёзным проблемам россияне отнесли коррупцию (41%), рост безработицы (36%), резкое расслоение богатых и бедных граждан (34%) и экономический кризис (28%).

В десятку популярных ответов также вошла недоступность многих видов медобслуживания (28%) и образования (20%), ухудшение состояния окружающей среды (19%), рост наркомании (19%) и «кризис морали, культуры и нравственности» (18%), передаёт Левада-Центр