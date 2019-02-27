Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали самые острые проблемы общества 

News.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Жители России перечислили проблемы, которые тревожат их больше всего. Среди самых острых вопросов современности они назвали рост цен, а также бедность и обнищание большинства населения.
За данные варианты высказались 62% и 44% респондентов, что ниже, чем в прошлые годы.
Помимо этого, к серьёзным проблемам россияне отнесли коррупцию (41%), рост безработицы (36%), резкое расслоение богатых и бедных граждан (34%) и экономический кризис (28%).
В десятку популярных ответов также вошла недоступность многих видов медобслуживания (28%) и образования (20%), ухудшение состояния окружающей среды (19%), рост наркомании (19%) и «кризис морали, культуры и нравственности» (18%), передаёт Левада-Центр.
Ранее News.ru писал, что генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью рассказал, почему россияне перестали видеть свет в конце тоннеля и не верят в улучшение экономической ситуации, как относятся к Украине и разговорам о внешнем враге и каких изменений ждут в этом году.
News.ru: последние новости
Россияне обрекли Украину на ложь Россияне в поиске справедливости идеализируют Сталина Каждый пятый россиянин ежедневно матерится
Комментарии5
Социология , Общество , Валерий Федоров , Левада-центр , ВЦИОМ
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение