Россияне в поиске справедливости идеализируют Сталина

Директор Левада-центра Лев Гудков сообщил о рекордной в новейшей истории популярность Иосифа Сталина и росте числа россиян, оправдывающих репрессии.

«Изменилась тройка ответов респондентов на вопрос о причинах неудовлетворённости: если раньше после роста цен и обнищания был страх войны, то теперь на третье место вышел вопрос коррупции», — заявил Гудков на конференции Левада-центра.

Рост доверия к Сталину и идеализацию Советского Союза Гудков объясняет народным стремлением найти справедливость. Россияне остаются политически пассивными, особенно в Москве, недовольство переместилось в средние города.

Ранее News.ru писал, что более половины россиян в прошлом году значительно сократили свои расходы на одежду, продукты питания и развлечения. Так, в четвёртом квартале 2018 года траты на это уменьшили 64% опрошенных. Для сравнения: в 2017 году на одежде экономили 59% респондентов, на развлечениях — 57%. Кроме того, 84% россиян изменили свои пищевые привычки, однако связано это не с экономией, а с трендом на правильное питание. Так, 73% опрошенных готовы платить больше за полезные продукты. 40% опрошенных стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники.