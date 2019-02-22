Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне в поиске справедливости идеализируют Сталина 

News.ru 1 час назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Директор Левада-центра Лев Гудков сообщил о рекордной в новейшей истории популярность Иосифа Сталина и росте числа россиян, оправдывающих репрессии.
«Изменилась тройка ответов респондентов на вопрос о причинах неудовлетворённости: если раньше после роста цен и обнищания был страх войны, то теперь на третье место вышел вопрос коррупции», — заявил Гудков на конференции Левада-центра.
Рост доверия к Сталину и идеализацию Советского Союза Гудков объясняет народным стремлением найти справедливость. Россияне остаются политически пассивными, особенно в Москве, недовольство переместилось в средние города.
Ранее News.ru писал, что более половины россиян в прошлом году значительно сократили свои расходы на одежду, продукты питания и развлечения. Так, в четвёртом квартале 2018 года траты на это уменьшили 64% опрошенных. Для сравнения: в 2017 году на одежде экономили 59% респондентов, на развлечениях — 57%. Кроме того, 84% россиян изменили свои пищевые привычки, однако связано это не с экономией, а с трендом на правильное питание. Так, 73% опрошенных готовы платить больше за полезные продукты. 40% опрошенных стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники.
News.ru: последние новости
Россияне высказались о возможности честного бизнеса в стране Общественный транспорт набирает популярность в России Мужчины назвали самые желанные подарки на 23 февраля
Комментарии2
Социология , Общество
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение