Пользователи Сети высказались по поводу возврата выездных виз

69% россиян отрицательно относятся к идее введения выездных виз, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера. По их мнению, эта мера не решит проблему бегства капитала за границу.

Обратного мнения придерживается 21% опрошенных, а 7% признались, что им все равно, появятся выездные визы или нет, ведь они не покидают пределы России. 3% пользователей Рамблера не смогли ответить на вопрос.

В опросе поучаствовали 5120 человек.

Владимир Жириновский. Накануне внедрить в России выездные визы предложил депутат Госдумы

Во время посвященного вывозу капитала за рубеж круглого стола либерал-демократ посетовал, что руководители санируемых Центральным банком России или лишившихся лицензий кредитных организаций «сбегают с деньгами».

Жириновский предложил либо запретить выезд за границу таким банкирам, либо ввести выездные визы для всех россиян, либо препятствовать вывозу капитала другими «жесткими мерами».