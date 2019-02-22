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Пользователи Сети высказались по поводу возврата выездных виз 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
69% россиян отрицательно относятся к идее введения выездных виз, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера. По их мнению, эта мера не решит проблему бегства капитала за границу.
Обратного мнения придерживается 21% опрошенных, а 7% признались, что им все равно, появятся выездные визы или нет, ведь они не покидают пределы России. 3% пользователей Рамблера не смогли ответить на вопрос.
В опросе поучаствовали 5120 человек.
Накануне внедрить в России выездные визы предложил депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Во время посвященного вывозу капитала за рубеж круглого стола либерал-демократ посетовал, что руководители санируемых Центральным банком России или лишившихся лицензий кредитных организаций «сбегают с деньгами».
Жириновский предложил либо запретить выезд за границу таким банкирам, либо ввести выездные визы для всех россиян, либо препятствовать вывозу капитала другими «жесткими мерами».
Комментарии
Социология , Общество , ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ , Госдума , Центральный банк России
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