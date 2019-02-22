ВЦИОМ: ожидания мужчин и реальные подарки на 23 февраля сильно отличаются

Ожидания российских мужчин и реальность в вопросе подарков к 23 февраля, как правило, не совпадают: чаще всего представители сильного пола хотят получить туристическую путевку (22%), а женщины планируют подарить парфюмерию (35%) или сувенир (29%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

По данным исследования, треть россиянок (35% от опрошенных женщин) планирует преподнести близким мужчинам парфюмерию, хотя только 7% респондентов мужского пола хотели бы это получить.

В топе женских подарков для мужчин — сувениры (29%), одежда и обувь (16%), спиртные напитки (13%) и деньги (12%). Игрушки, билеты на концерт, ужин в ресторане или книгу планируют преподнести к празднику по 8% представительниц прекрасного пола. Еще 7% дам намерены подарить мобильный телефон или другой гаджет, 6% — бытовую технику.

По данным ВЦИОМ, 11% женщин сообщили, что вообще не планируют ничего дарить близким мужчинам и друзьям.

Рейтинг желаемых подарков среди мужчин открывает путевка на отдых (22%). При этом, такой подарок собираются преподнести лишь 1% женщин. Еще 17% опрошенных мужчин хотят получить автомобиль. Билеты на концерт или в театр, ужин в ресторане — желанный подарок для 13% мужчин, столько же опрошенных не против получить в подарок деньги. Каждый десятый мечтает, чтобы ему подарили смартфон, или другой гаджет, или книгу.

При выборе подарка мужчинам к 23 февраля 31% женщин руководствуются своими размышлениями о том, "что бы он хотел получить". Еще 29% напрямую спрашивают о желаемом подарке, 28% покупает то, на что хватает денег.

По словам 13% опрошенных женщин, на 23 февраля они преподносят "стандартный набор": дезодорант, парфюмерия и носки; а каждая десятая (12%) дарит деньги с расчетом, что мужчина сам приобретет себе подарок, который захочет.

Сам день 23 февраля половина россиян воспринимает как праздник всех мужчин. Однако 40% респондентов считают эту дату праздничной лишь для тех, кто когда-либо служил в армии. По мнению 7% опрошенных, это праздник для тех, кто в настоящее время несет военную службу. Лишь 3% респондентов ответили, что это обычный выходной.

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 февраля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.