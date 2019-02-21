ВЦИОМ: россияне считают честность необходимым качеством общественного лидера

Больше половины россиян (53%) назвали честность необходимым качеством, которым должен обладать лидер общественной организации. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ , опубликованные в четверг.

Лидер также должен уметь прислушиваться к мнению других, считают 36% опрошенных, иметь хорошее образование (32%), быть работоспособным (27%), ответственным (26%), справедливым (25%) и добрым (24%).

В 2015 году 44% респондентов назвали необходимым качеством лидера активность — в 2019 году такого мнения придерживаются 12% респондентов, 33% проголосовали за неравнодушие (в 2019 году так считали 23%). Четыре года назад честность считали необходимым качеством руководителей общественных организаций 24% опрошенных.

Участники опроса также называют честность самым важным качеством в людях вообще. Этот вариант выбрали 73% опрошенных, 51% проголосовали за трудолюбие, 47% — за доброту.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.