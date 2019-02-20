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Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране 

Lenta.ru
Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес. Чуть больше трети — 34 процента — настроены более оптимистично в этом вопросе. Такие выводы сделал ВЦИОМ на основе опроса, его результаты публикует РБК.
Тем не менее, граждане хорошо относятся к самим предпринимателям: дружелюбно высказались 89 процентов опрошенных, только 6 процентов думают о бизнесменах плохо.
Основными препятствиями для развития своего дела россияне посчитали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Серьезными трудностями также назвали коррупцию, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей.
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Социология , Видео , ВЦИОМ , РБК
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