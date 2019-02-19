Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые «отзывчивые» регионы России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Методику для определения уровня вовлеченности чиновников, организаций и муниципалитетов в реализацию национальных проектов разработала межрегиональная общественная организация "Майский указ".
Первым делом общественники направили письма в администрации 186 городов с численностью населения до 100 тысяч человек. Ответы пришли из 86 городов, представляющих в общей сложности 48 субъектов России.
От каждого города организаторы запрашивали письменные ответы на анкету из 9 вопросов, касающихся подачи заявок на участие в региональных составляющих нацпроектов. По результатам составлялся рейтинг. Организаторы рейтинга разработали сложную систему присвоения баллов, в которой учитывались своевременность и полнота ответов.
Победителем рейтинга малых городов стал г. Донской Тульской области. Второе место у г. Урай (Ханты-Мансийский автономный округ), "бронзовый призёр" — Удомельский городской округ (Тверская область). Самыми "отзывчивыми" субъектами, где ответили больше всего городов, оказались Пермский край (пять городских территорий от региона), Ленинградская и Тульская области (по четыре городские территории).
Самый "популярный" проект, на который подают заявки малые города — федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", который входит в нацпроект по жилью. Здесь администрации городов давали развёрнутую информацию о конкретных мероприятиях своего уровня.
Подробнее о рейтинге малых городов можно узнать на сайте: http://майскийуказ.рф.
Российская Газета: последние новости
Белорусский социолог: Что мы значим друг для друга "Лес пришельцев" и розовое озеро: Названы лучшие места для туризма в России Почему автобусы в России так часто попадают в ДТП
Комментарии
Социология , Общество
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
«Гитлеровцы тоже пытались»: Пушков врезал Украине за «Т-34»
Политика
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Армия Оружие
Названа причина «бегства» Друзя в США
Общество
В Индии разбились два военных самолёта
Происшествия Азия
Пикет на Красной площади обернулся увольнением
Происшествия
На Курилах объявлена «боевая тревога»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение