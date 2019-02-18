Почти 70% россиян регулярно слушают музыку, отдавая предпочтение российской попсе или советской эстраде, шансону, а также классике. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Ежедневно и через день музыку слушает 90% россиян в возрасте 18−24 лет, 79% — в возрасте 25−39 лет, 64% — в возрасте 40−54 лет и 50% — старше 55 лет, передаёт «Интерфакс».
Большинство респондентов (67%) отдают предпочтение российской поп-музыке и отечественной эстраде, в том числе советской. Далее идут шансон (30%), классика (22%), зарубежная поп-музыка (18%), отечественный рок (15%), зарубежный рок (11%), бардовская песня (9%) и джаз (7%).
Наибольшим спросом зарубежная попса пользуется у молодёжи (36%) и респондентов в возрасте 25−39 лет (30%). Барды в основном нравятся россиянам старше 39 лет, а джаз — молодёжи до 24 лет.
Самыми популярными исполнителями у россиян оказались Филипп Киркоров (8%), а также Алла Пугачёва и Стас Михайлов (по 5%). Киркирова слушают представители всех поколений, Пугачёву — россияне старше 39 лет, Михайлова — старше 25 лет. У молодёжи наиболее популярны Егор Крид, Тимати и Николай Басков.
Опрос ходил 13−19 декабря 2018 года среди 1600 жителей 136 населенных пунктов в 52 субъектах России.
Как заявлял в интервью News.ru музыкант Юрий Лоза, в России «потихонечку псевдокультура стала культурой, псевдоотношения — отношениями. Однополый брак вдруг стал браком. Отсутствие пения — пение. И так далее».