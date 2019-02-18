Опрос показал музыкальные предпочтения россиян

Почти 70% россиян регулярно слушают музыку, отдавая предпочтение российской попсе или советской эстраде, шансону, а также классике. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»

Ежедневно и через день музыку слушает 90% россиян в возрасте 18−24 лет, 79% — в возрасте 25−39 лет, 64% — в возрасте 40−54 лет и 50% — старше 55 лет, передаёт «Интерфакс»

Большинство респондентов (67%) отдают предпочтение российской поп-музыке и отечественной эстраде, в том числе советской. Далее идут шансон (30%), классика (22%), зарубежная поп-музыка (18%), отечественный рок (15%), зарубежный рок (11%), бардовская песня (9%) и джаз (7%).

Наибольшим спросом зарубежная попса пользуется у молодёжи (36%) и респондентов в возрасте 25−39 лет (30%). Барды в основном нравятся россиянам старше 39 лет, а джаз — молодёжи до 24 лет.

Опрос ходил 13−19 декабря 2018 года среди 1600 жителей 136 населенных пунктов в 52 субъектах России.