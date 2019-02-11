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Москвичи стали налаживать личную жизнь благодаря метро 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько сотен жителей Москвы и Санкт-Петербурга познакомились со своими возлюбленными в метрополитене. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди пользователей сети MT_FREE, передает в понедельник, 11 февраля, агентство «Москва».
Согласно полученным данным, около пятисот пар нашли друг друга в общественном транспорте, их них 358 встретились именно в подземке, а остальные — в автобусах, трамваях, электричках и на Московском центральном кольце. При этом 57 процентов признались, что никогда не знакомились в метро, а 21 процент — что хотели бы попробовать.
Также 24 процента респондентов рассказали, что нашли свою любовь в компании друзей, 23 процента — благодаря интернету, 16 — среди коллег, а 15 процентов опрошенных знают своих избранников с детства или юности. 29 процентов респондентов отметили, что на данный момент не состоят в отношениях. Праздновать День святого Валентина намерены чуть менее трети опрошенных.
Более 60 процентов пассажиров уверены, что найти любовь на всю жизнь — посильная задача, остальные 40 процентов относятся к этой идее скептически. «Между тем, многие пользователи не упустили случай и уточнили, что вечной может быть только любовь к еде. В списке возлюбленных оказались пельмени, пиво и шашлык, шоколад, морковь, шаурма, хинкали с бараниной, перец по-аджарски, "сосисочки и луковица", сало, оливье», — говорится в сообщении.
Кроме того, горожане рассказали и о том, какие качества они считают наиболее важными при выборе спутника жизни. Почти половина опрошенных (46 процентов) главной чертой назвали ум, 28 процентов — чувство юмора, 10 и 8 процентов отметили, что прежде всего ценят красоту и наличие у избранника денег. Наиболее оригинальными ответами на данный вопрос стали варианты: «чтобы не орал», «чтобы болел за Спартак», коммунизм и веганство.
Исследование было проведено сервисом AURA оператора публичного Wi-Fi «МаксимаТелеком» в период с 20 января по 10 февраля 2019-го. Всего было пять опросов, в каждом из которых приняли участие от 216 до 290 тысяч пассажиров метро Москвы и Петербурга.
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Социология , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва , Санкт-Петербург
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