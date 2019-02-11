Половина россиян заподозрила чиновников во лжи

России до рекордного уровня выросло число людей, которые не доверяют словам чиновников: 52% опрошенных социологами из «Левада-центра» россиян обвинили госслужащих во лжи о положении дел в стране.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, большинство россиян считает, что простые люди в большинстве случаев говорят правду, а вот чиновники, наоборот, чиновники лгут.

«Это устойчивая тенденция, как и то, что, по мнению людей, они соблюдают законы, а государство — нет. Поэтому россияне приспосабливаются и сами вынуждены обманывать», — заявил он газете «Ведомости».

Всего за год число тех, кто подозревает чиновников во лжи, выросло на 15%, с 37% до 52%. В правдивости чиновников убеждены лишь 12% опрошенных против 20% годом ранее.

В отношении обычных людей подозрительность россиян носит гораздо более умеренный характер: верить согражданам готовы 37% респондентов, и только 25% склонны считать лжецами всех вокруг.

«Связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения. Хотя недоверие к чиновникам существовало всегда и растет после каждого ухудшения ситуации», — отметил Гудков.

По сравнению с другими странами в России «очень низкий уровень межличностного и институционального доверия», поэтому многие доверяют только своей семье и самым близким людям, добавил социолог.

Напомним, потребительское доверие россиян вплотную приблизилось к историческому минимуму. В четвертом квартале 2018 года соответствующий индекс, который рассчитывают The Conference Board и Nielsen, упал с 67 до 65 пунктов. Ниже он опускался только в первом и четвертом кварталах 2016 года — до 63 пунктов.