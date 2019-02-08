Опрос показал, сколько родители тратят на нужды школ

Объем средств, которые тратят родители на нужды школ, снизился и в среднем составляет 4425 рублей в год на одного ребенка, показал опрос, проведенный Общероссийским народным фронтом.

По данным пресс-службы, опрос ОНФ проводился совместно с Фондом "Национальные ресурсы образования" в ноябре — декабре 2018 года. Участие в исследовании приняли более 1600 родителей из 84 регионов страны (за исключением Ненецкого автономного округа ).

"Расходы родителей на нужды школ за полтора года снизились, однако затраты на обеспечение детей учебными пособиями возросли… Мониторинг показал, что родители учеников в среднем тратят на нужды школы 4425 рублей в год на одного ребенка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по-прежнему самая часто встречающаяся статья расходов — ремонт школы, деньги на него сдавали 52% опрошенных. Такое же количество родителей сообщили и об оплате расходных материалов — например, бумаги и картриджей для принтера.

"Среди других часто встречающихся расходов — приобретение мебели и штор (48%), участие в конкурсах и экскурсиях (48%), оплата услуг охраны (33%), приобретение моющих и чистящих средств (32%). Чуть больше 13% респондентов сообщили об оплате работы административно-вспомогательного персонала (уборщиц, подсобных рабочих), а также о покупке бутилированной воды, кулеров, стаканчиков, туалетной бумаги для детей. Есть и нестандартные статьи расходов, например, на электроэнергию", — сообщает пресс-служба.

Эксперты ОНФ отмечают, что средние затраты на школьные нужды снизились: в мае 2017 года они составляли 5320 рублей. Как сообщают респонденты, "в целом, по дополнительным денежным сборам ситуация в школе и саду за последний год улучшилась".

Модератор тематической площадки ОНФ "Образование", заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина отметила, что "многие школы стали более внимательно относиться к проблеме денежных сборов". "Тем не менее, речь идет о снижении среднего уровня расходов, и полностью проблема не решена", — приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что значительной проблемой для родителей остается обеспеченность учебниками. О том, что им приходится покупать весь комплект пособий для обучения за счет семьи, сообщили 3% опрошенных, еще 45% покупают рабочие тетради, 26% — все дидактические материалы (литературные тексты, сборники задач, справочники).

"С необходимостью дополнительных сборов сталкиваются и родители дошкольников. Об этом сообщили 72% мам и пап, чьи дети ходят в детский сад. Средняя сумма расходов семей на дошкольное образование составляет 5724 рублей в год", — сообщает пресс-служба.

Исследование показало, что средства чаще всего направлялись на приобретение игрушек и развивающих игр (63% опрошенных), моющих или чистящих средств и туалетной бумаги (52%), покупку расходных материалов (51%), ремонт здания (36%), благоустройство территории (32%), приобретение книг (32%), мебели (29%). Почти 12% оплачивают для детских садов охранные услуги. Сдавать дополнительные средства на обустройство сада считают необходимым 42% родителей.