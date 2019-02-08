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Россияне дали оценку событиям в Венесуэле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Событиями в Венесуэле интересуются более половины (57%) россиян; по мнению наших сограждан, события в Боливарианской Республики являются результатом провокации со стороны других стран (такой точки зрения придерживаются 20% опрошенных) или переворотом (16%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, по отношению к протестующим россияне испытывают скорее негативные чувства и эмоции: безразличие (15%), недоверие (12%), осуждение (11%). «Надежду» в связи с событиями в латиноамериканском государстве или «уважение» к венесуэльским протестующим испытывают около 8% и 7% опрошенных. 7% россиян разочарованы действиями митингующих, а 6% испытывают к ним антипатию, передает ТАСС.
Свои эмоции по отношению к властям Венесуэлы и президенту страны Николасу Мадуро каждый пятый россиянин (23%) описал как «безразличие». Около 9% заявили о симпатии, по 8% опрошенных — об уважении и доверии.
При этом около трети (31%) опрошенных уверены, что в настоящий момент Россия и Венесуэла поддерживают дружеские отношения, еще 17% принимавших участие в опросе оценили отношения стран как нейтральные. Только 1% жителей России назвал отношения враждебными.
Около 60% опрошенных полагают, что двусторонние отношения между странами не изменятся, если к власти придет лидер оппозиции Хуан Гуайдо. О возможном ухудшении отношений заявил каждый пятый (21%) следящий за происходящим в Венесуэле.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 30 января 2019 года методом телефонного интервью. Объем выборки составляет 1,6 тыс. респондентов. В исследовании принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, ранее США призвали все страны прекратить диалог с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и признать главой республики Хуана Гуайдо.
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Социология , Общество , Николас Мадуро , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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