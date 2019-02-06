Опрос: 80% россиян отметили снижение престижа профессии учителя в РФ

Согласно проведенному Общественной палатой РФ опросу, 80% россиян отмечают снижение престижа профессии в последнее время. Об этом говорится в материалах к круглому столу «Подведение итогов опроса общественного мнения о статусе учителя в современном обществе».

«71% опрошенных оценивают статус профессии учителя как низкий. При этом, респонденты в возрасте от 18 до 25 лет оценивают престиж профессии учителя как средний, а участники опроса в возрасте от 26 лет и выше скорее считают, что престиж профессии низкий. 80% опрошенных считают, что престиж профессии учителя в последнее время снижается», — говорится в материалах.

Согласно опросу, только 25% опрошенных ответили, что они никогда не сталкивались с негативным профессиональным поведением учителя. Более половины (66%) иногда сталкиваются с негативным профессиональным поведением учителей.

Общественная палата РФ провела опрос «Статус учителя в современном обществе» в период с 14 по 25 января 2019 г. методом онлайн-анкетирования. Общее количество респондентов, принявших участие в опросе, составило 1 тыс. 667 человек.