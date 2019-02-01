Социологи назвали число интернет-зависимых россиян

По словам Федорова, две трети граждан используют соцсети для публикации фото и видео. "Лайки хотя бы время от времени ставят 80% пользователей, комментируют текстуально — 56%. Личную информацию о своих увлечениях оставляют 30% от тех, кто активен в соцсетях", — уточнил глава ВЦИОМ.

Примечательно, что интернет-зависимость уже привела к появлению детей поколения digital native, которые пользуются гаджетами с раннего возраста. У них, как отмечают социологи и врачи, возникают определенные мозговые изменения.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк утверждает, что существует пять форм киберзависимости. Он выделил веб-серфинг, когда человек листает ленты соцсетей, а также игровую зависимость и киберсексуальность.

Замдиректора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой Анна Басова добавила, что вопрос о существовании нехимических зависимостей до сих пор остается спорным. Обычно психическое расстройство подозревают, если человек не может обходиться без интернета, а не когда он просто пользуется технологическими достижениями.

Впрочем, с развитием интернета, который стремительно покрывает планету, критерии нормальности могут измениться. Тогда людей, которые не выпускают телефон из рук, вероятно, не будут считать зависимыми. "Явление, которое мы называем интернет-зависимостью, на следующем витке будет считаться совершенно нормальным социально одобряемым поведением. А люди без нее — неадаптированными существами", — заключил Федоров.

Эксперты также подчеркнули, что россияне, в отличие от жителей других стран, используют сразу несколько социальных сетей. Не исключено, что это позвоит им быстрее освоить объединенную систему Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.