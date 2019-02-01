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Социологи назвали число интернет-зависимых россиян 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четверть взрослого населения России проводит в интернете больше четырех часов в день. Их количество сопоставимо с теми, кто столько же времени уделяет просмотру телевизора, пишут "Известия" со ссылкой на главу Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова.
По словам Федорова, две трети граждан используют соцсети для публикации фото и видео. "Лайки хотя бы время от времени ставят 80% пользователей, комментируют текстуально — 56%. Личную информацию о своих увлечениях оставляют 30% от тех, кто активен в соцсетях", — уточнил глава ВЦИОМ.
Примечательно, что интернет-зависимость уже привела к появлению детей поколения digital native, которые пользуются гаджетами с раннего возраста. У них, как отмечают социологи и врачи, возникают определенные мозговые изменения.
Главный психиатр Москвы Георгий Костюк утверждает, что существует пять форм киберзависимости. Он выделил веб-серфинг, когда человек листает ленты соцсетей, а также игровую зависимость и киберсексуальность.
Замдиректора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой Анна Басова добавила, что вопрос о существовании нехимических зависимостей до сих пор остается спорным. Обычно психическое расстройство подозревают, если человек не может обходиться без интернета, а не когда он просто пользуется технологическими достижениями.
Впрочем, с развитием интернета, который стремительно покрывает планету, критерии нормальности могут измениться. Тогда людей, которые не выпускают телефон из рук, вероятно, не будут считать зависимыми. "Явление, которое мы называем интернет-зависимостью, на следующем витке будет считаться совершенно нормальным социально одобряемым поведением. А люди без нее — неадаптированными существами", — заключил Федоров.
Эксперты также подчеркнули, что россияне, в отличие от жителей других стран, используют сразу несколько социальных сетей. Не исключено, что это позвоит им быстрее освоить объединенную систему Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.
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Социология , Общество , Валерий Федоров , ВЦИОМ , газета "Известия"
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