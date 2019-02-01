Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине

Порошенко — лидер антирейтинга

Шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины. Согласно исследованию группы «Рейтинг» за Зеленского готовы проголосовать 19% украинцев. На втором месте с небольшим отставанием находится Юлия Тимошенко с результатом в 18,2%.

На стороне действующего президента Украины Петра Порошенко оказались 15,1% респондентов. Около 10% опрошенных высказались в пользу лидера «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко . Остальные кандидаты набрали меньше 10% голосов.

Примечательно, что участники исследования полагают, что следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко. Лидерство Тимошенко предсказали 23% опрошенных, еще 16,3% верят в победу Порошенко. При этом за реальную победу Зеленского проголосовали лишь 10,3% респондентов.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко является лидером антирейтинга. Ни при каких обстоятельствах за него не проголосуют почти половина опрошенных. Не готовы отдать голос за Тимошенко 31% респондентов, четверть точно не намерены выступать на стороне Юрия Бойко.

В исследовании также говорится, что деятельностью президента Петра Порошенко довольны лишь 15% украинцев, 80% — не удовлетворены. В оценке работы Верховной рады перевес еще больше — довольны 5%, а не удовлетворены — 90%.

Почти половина — 45% — считают, что президентом должна стать новая политическая фигура, возможно, даже без опыта управления. Запрос на обновление власти больше всего наблюдается именно среди избирателей Зеленского.

«Зеленского поддерживает Коломойский»

Не исключено, что растущую популярность шоумена можно объяснить успешной работой команды кандидата, рассказали RT в украинском центре экономических и политических исследований им. А. Разумкова.

Как отмечают эксперты, многие избиратели на Украине путают экранный образ Зеленского с реальным. Зеленский сыграл роль президента в сериале «Слуга народа» на телеканале 1+1.

«Команда Владимира Зеленского поступила очень грамотно. И теперь многие избиратели путают экранный образ с реальным. Кроме того, у него ещё одно преимущество перед другими лидерами президентской гонки —у общества высокий запрос на новые лица в политике, и Зеленский как нельзя лучше соответствует этому запросу», — сказал собеседник RT.

Кроме того, в администрации президента Украины проведено закрытое исследование, которое также указало на лидерство Зеленского. Об этом RT заявил собеседник в партии «Народный фронт».

«Результаты закрытой социологии, которую получают в администрации президента Украины, показывают, что Зеленский на первом месте, Тимошенко — на втором, а Пётр Порошенко — на третьем. Это большая проблема для Порошенко, поскольку население готово поддержать комика и что делать — неизвестно», — сообщил он.

Зеленского поддерживает олигарх Игорь Коломойский, поэтому в случае его победы на выборах у окружения Петра Порошенко и самого главы государства могут начаться проблемы, сообщил RT представитель партии «Батькивщина».

«Президенту есть, чем рисковать. Против него могут начать реальные расследования, тем более уже есть опыт вынесения приговора экс-президенту Виктору Януковичу», — подчеркнул собеседник RT.

Выборы президента Украины

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года дан старт официальной кампании участников. Выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК продлитсядо 3 февраля 2019 года

В украинский ЦИК подали документы более 50 человек, пока из них зарегистрированы 26 кандидатов.

Отметим, что в последние месяцы лидером опросов об электоральных предпочтениях была Юлия Тимошенко. В частности, в начале января опрос центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко выявил, что за лидера «Батькивщины» готовы отдать голос 13,4% избирателей, а на втором месте расположился Владимир Зеленский с результатом в 10,8%.

31 декабря ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.

«Главный мотив, которым обусловлено закрытие участков в России, — это, безусловно, безопасность», — прокомментировал эти события министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей колонке на сайте интернет-издания «Украинская правда».

При этом МИД России заявил, что Киев использует текущую ситуацию для нагнетания антироссийской истерии.

«Дошло до того, что в Киеве было принято решение закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в России под предлогом того, что находящиеся на нашей территории граждане Украины могут стать объектами «провокаций и репрессий» со стороны российских спецслужб и Москва, мол, не сможет обеспечить надлежащие условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что «киевский режим явно боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за деградирующего экономического положения и нарушения их политических, религиозных, языковых, образовательных и культурных прав и свобод».