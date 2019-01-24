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Опрос: почти 20% украинцев не поддерживают создание «новой церкви» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Примерно 20% граждан Украины не поддерживают создание в стране "новой церкви", заявил кандидат политических наук, профессор Сергей Штепа, озвучивая результаты социологического опроса.
Опрос проводился центром имени Михаила Драгоманова с 10 января по 17 января. Были опрошены 1,8 тысячи респондентов, проживающих на Украине. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
По данным опроса, создание "новой церкви" на Украине поддерживают 55,9% респондентов, 18,5% прошенных заявили, что для них эта тема не интересна, 17,3% — не поддерживают, а 8,3% не определились.
"Это определенный показатель для оснований роста рейтинга Петра Порошенко, удачная тема с томосом", — отметил Сергей Штепа во время презентации результатов опроса в эфире "Пятого телеканала".
Украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, в прошлом заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Порошенко неоднократно подвергался критике со стороны некоторых политиков на Украине из-за того, что использует томос об автокефалии в политических целях. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид считает, что президент "безбожно" эксплуатирует документ в своей предвыборной агитации. Лидер партии "Наши", кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что "томос-тур" Порошенко будет самой постыдной рекламой начавшейся избирательной кампании.
"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Получение "новой церковью" Украины томоса не поможет Порошенко поднять крайне низкий президентский рейтинг и победить на предстоящих 31 марта выборах, а попытка внести конфессиональный раскол среди населения станет методической ошибкой, считают эксперты.
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Социология , Общество , Петр Порошенко , Сергей Штепа , РПЦ , Верховная Рада
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