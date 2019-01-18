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Треть россиян предпочла не ходить на работу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Почти треть (31 процент) трудоустроенных россиян работает удаленно: на фрилансе или будучи оформленными в штат. К такому выводу в своем исследовании пришла рекрутинговая компания HeadHunter (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Фрилансерами являются 14 процентов опрошенных, еще 17 процентов оформлены в штат своих компаний, но все равно не появляются в офисе.
Наибольший процент работающих удаленно зафиксирован в Свердловской и Самарской областях — по 42 процента. В первом случае больше фрилансеров (26 процентоа), во втором — штатных сотрудников (29 процентов).
Среди профессий и сфер деятельности наибольшая доля работающих удаленно — в маркетинге и IT (по 68 процентов), а также в искусстве (67 процентов).
Большая часть (85 процентов) респондентов, работающих сейчас в офисе, в будущем рассматривают возможность перейти на удаленную работу: 23 процента считают приоритетным вариантов фриланс, 62 процента — устройство в штат.
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Социология , Общество , Lenta.ru
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