Почему россияне бегут из страны

Число россиян, уехавших из страны на постоянное жительство, достигло самого высокого уровня с 2012 года, говорится в исследовании «Иной русский мир», проведенным проектом, который так и называется «Проект».

Авторы исследования используют данные Росстата , но сразу же оговариваются, что не испытывают полного доверия к этим данным.

Сведения Росстата выглядят сильно заниженными при сравнении их со статистикой принимающих стран. К примеру, по данным Росстата, из России Германию уехали 4694 человека, в то время как немецкая сторона зафиксировала 24 983 прибывших россиянина. В ФРГ русский язык является родным для 14% семей, уступая только турецкому (после немецкого, разумеется).

По американскому, чешскому и венгерскому направлению число уехавших россиян отличается от данных Росстата в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в российском статистическом ведомстве.

Автор исследования Софья Савина рассказала «Ридусу», что когда она общалась с Росстатом при подготовке отчета, в ведомстве признались, что их данные вынужденно занижены.

Там понимают, что они оперируют только данными тех уехавших россиян, которые официально оформили выезд на ПМЖ. Те же люди, которые выехали из России, не ставя об этом в известность органы ФМС, не снимаясь с учета, в поле зрения статистических органов, естественно, попасть не могли. А таких может оказаться в разы больше — просто потому, что большинство уезжающих не видят смысла тратить силы на бюрократические процедуры, от которых ничего не меняется, — говорит она.

По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза, а всего за пять лет страну покинули 1,7 млн человек. В 2018 году русский язык стал 9-м по частоте использования в США.

В исследовании отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших. Впереди России по этому показателю находятся Индия и Мексика.

Ридус

Однако, добавляет Савина, среди уехавших из России ей не удалось четко проследить, сколько из этого числа составляют «настоящие» эмигранты — под которыми понимаются граждане РФ, ставшие такими по рождению, а не путем натурализации.

Есть какое-то число, и немалое, обладателей российских паспортов, которые получили их недавно, по ступенчатой процедуре, через разрешение на работу и вид на жительство. Возможно, в общем потоке эмигрантов какую-то часть составляют именно такие «новые россияне», которые решили вернуться в свои «страны исхода» после того, как экономическая ситуация в России ухудшилась, — предполагает она.

Савина также указывает, что в 2012 году у Росстата изменилась сама методология подсчета миграционных потоков. Ведомство стало обращать внимание на всех людей, пересекающих границу РФ, кто прожил здесь не менее 9 месяцев — что, естественно, сразу дало резкий подскок в цифрах.