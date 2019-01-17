Россияне решили отказать одаренным детям в особом отношении

Противоположной точки зрения придерживается треть участников опроса (33 процента)

Чуть больше половины респондентов (52 процента) отмечают, что талантливые девочки и мальчики вырастают в обычных взрослых, не реализуя своих способностей.

«Часто одаренные дети, привыкшие к комфортным условиям в процессе обучения, не знают, как реализовать себя во взрослом мире. Нужно научить их быть самостоятельными, договариваться с людьми, организовывать вокруг себя пространство творчества и инициатив», — рассказала изданию координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» и депутат Госдумы Любовь Духанина.

Россияне чаще склоняются к мнению, что одаренность больше черта врожденная (41 процент), чем приобретенная (38 процентов).

Примерно каждый десятый респондент (12 процентов) полагает, что главным качеством таких людей является везение, позволяющее им вовремя выделиться среди окружающих.

«Некоторые просто не верят в то, что их ребенок талантлив, и в небольшом городе или в сельской местности сможет найти должное применение своим способностям», — подчеркнул эксперт столичного центра образования школьников имени Ломоносова Валерий Новиков.

По мнению участников исследования, у вундеркиндов чаще возникают проблемы в общении со взрослыми (51 процент), чем со сверстниками (45 процентов).