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Смертность трудоспособного населения снизилась в России 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
За последние 10 лет смертность трудоспособного населения в России снизилась. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Смертность трудоспособного населения за последние 10 лет снизилась на 44%. Сохранено почти 216 тысяч человеческих жизней", — сказала она, передает Агентство "Москва".
Голикова также отметила, что к 2023-2024 годам планируется изменить негативную тенденцию в естественной убыли населения России. По ее словам, для естественного прироста населения надо сохранить еще 162 тысячи человеческих жизней в трудоспособном возрасте.
В конце 2018 года Голикова заявила, что данные по рождаемости и смертности у нее "вызывают тревогу". По данным Росстата, уровень рождаемости с января по сентябрь 2018 года снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что за семь лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла на 3,7 года — практически до 78 лет. По словам Сергея Собянина, за последние годы в столице почти на треть снизилась младенческая смертность, а показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился на 28%.
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Социология , Общество , АГН "Москва"
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