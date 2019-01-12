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Россия и СНГ обогнали Европу по уровню смертности от неправильного питания 

Lenta.ru
Фото: ТАСС
Ученые из университета имени Фридриха Шиллера в Йене, Германия, составили рейтинг европейских стран по уровню смертности от заболеваний, вызванных неправильным питанием. Исследование основано на данных с 1990 по 2016 год, сообщает Daily Mail.
Наиболее высокий уровень смертности из-за вредных пищевых привычек зафиксирован в странах СНГ. Республики, ранее входившие в состав СССР, заняли первые одиннадцать мест рейтинга. Лидером по числу смертей стал Узбекистан. В этой стране жертвами плохого питания стали 394 человека на 100 тысяч населения.
На втором и третьем месте располагаются Туркмения и Киргизия. За ними следуют Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Россия замыкает десятку с показателем 291 смертельный исход на 100 тысяч человек.
Наиболее правильного питания придерживаются жители Испании, Израиля и Франции. В этих странах от нездоровых пищевых привычек умерло от 43 до 46 человек на 100 тысяч.
По оценкам ученых, в 2016 году неправильное питание стало причиной около половины смертей в Европе. Более двух миллионов жителей региона стали жертвами болезней, вызванных высоким содержанием соли и низким потреблением овощей, орехов и цельнозерновых продуктов.
Также исследователи обнаружили, что мужчины сильнее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний от нездорового питания. Женщины оказываются в группе риска после 50 лет, тогда как на мужчин питание оказывает негативное влияние и в более раннем возрасте.
Ранее исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что недостаточное потребление клетчатки увеличивает риск ранней смерти. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием этого микроэлемента позволяет на треть сократить вероятность преждевременной смерти. Также потребление клетчатки сокращает риск развития инфаркта, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника.
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Социология , ВОЗ
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