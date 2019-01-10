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Россияне рассказали о планах на отпуск 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В 2019 году более трети россиян собираются провести отпуск у водоемов, свидетельствуют данные всероссийского опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Более трети опрошенных (36%) сообщили, что предпочитают отдых у водоемов — на море, водохранилище, озере или реке. Чаще всего этот вид отдыха привлекает молодежь в возрасте 18–24 лет, сообщает «Ромир».
Примерно 17% опрошенных планируют познавательный отпуск и намереваются посетить культурные объекты — музеи, памятники, достопримечательности. Прежде всего, такой формат отпуска предпочитают люди средней возрастной категории (от 35 до 44 лет).
Кроме того, 16% опрошенных предпочитают экотуризм — туристические походы, рыбалку, сплавы по реке и другое, 14% ­— намереваются провести отпуск в санаториях.
Всего 8% россиян собираются на горнолыжные курорты.
В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.
Напомним, с 1 января 2019 года вступили изменения в Трудовой кодекс, согласно которым у россиян появятся дополнительные отпуска «специального назначения» на проведение диспансеризации.
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