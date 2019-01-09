В ОНФ рассказали, сколько россиян ведут здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни в полной мере ведут лишь около 0,4% респондентов, при этом к приверженцам ЗОЖ себя относит около 65% опрошенных, показало исследование в мобильном приложении Общероссийского народного фронта "Народный контроль", сообщает пресс-служба.

Отмечается, что участие в исследовании, проходившем в ноябре-декабре 2018 года, приняли порядка 4600 человек. По данным пресс-службы, 19% респондентов ответили, что твердо придерживаются здорового образа жизни, еще 46% стараются его вести.

"Эксперты ОНФ выяснили, что на деле все условия соблюдает небольшое число людей. Так, из тех, кто твердо убежден, что ведет здоровый образ жизни, только половина систематически занимается спортом. Из этой группы лишь 35 человек строго придерживаются здорового питания, из них не курит 31 человек. Всем же критериям здорового образа жизни (здоровое питание, систематические физические нагрузки, полный отказ от табака и алкоголя) соответствуют лишь около 0,4% опрошенных (18 человек)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие участники исследования согласились, что приверженность к ЗОЖ необходимо повышать, при этом наиболее предпочтительной мерой по стимулированию опрошенные назвали организацию скидок на авиа— и железнодорожные билеты на отдых в России.

"Это для нас очередной показатель, как важно для здоровья нации развивать внутренний туризм. Не стоит забывать и о массовом спорте. Самыми доступными и действенными физическими нагрузками в повседневной жизни являются ходьба, бег, велосипедные прогулки", — сообщил эксперт ОНФ, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко, слова которого приводит пресс-служба.

Наиболее важной мерой борьбы с табакокурением, употреблением алкоголя, неправильным питанием и гиподинамией, по мнению респондентов, является широкая пропаганда ЗОЖ.