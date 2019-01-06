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За 10 дней на Украину не пустили более 700 россиян 

Ридус + ещё 2 1 час назад
После отмены военного положения, действовавшего до 15:00 мск 26 декабря, на Украину не были пропущены более 700 граждан России, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«После окончания действия военного положения на территорию Украины не пустили более 700 россиян, из них более 160 на новогодние праздники», — цитирует Слободяна УНН.
Он уточнил, что 534 человека получили отказ в период с 26 по 31 декабря.
Как отмечает агентство, за время действия военного положения на Украину не пустили 1600 россиян.
Через пять дней после введения военного положения был запрещен въезд на Украину мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет.
Несмотря на окончание срока действия военного положения, ограничение въезда мужчинам из России было оставлено в силе.
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Социология , Армия , В мире , Войска , Другое , Конфликты , Политика , Украина , Олег Слободян
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