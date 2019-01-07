В Германии сочли «поразительным» результат опроса о самых опасных странах мира

Немецкий таблоид Bild поразился тем, как жители Германии ответили на вопрос о стране, представляющей самую большую угрозу для мира; исследование, проведенное институтом Forsa, показало, что немцы считают США почти такой же опасной страной, как Россию

Авторы статьи Bild подчеркнули, что результат последнего опроса о стране, представляющей самую большую угрозу для мира, является «просто поразительным», передает RT.

Так, больше половины немцев — 55% — считают, что самой опасной страной являются Соединенные Штаты. Чуть больше — 56% опрошенных — увидели «угрозу», исходящую от России.

С большим отставанием от этих двух стран следуют Северная Корея (27%), Турция (24%), Саудовская Аравия (23%) и Китай (16%), уточняет Bild.

Интересно, что Россию главной угрозой считают самые молодые и самые старшие — граждане в возрасте от 18 до 29 лет (44%) и от 60 лет (60%). Америку считают наиболее опасной в возрастных группах от 30 до 44 лет (63%) и от 45 до 59 лет (58%).

За Россию в этом опросе голосовали сторонники союза партий ХДС/ХСС (59%) и Свободной демократической партии Германии (66%), а за США — симпатизирующие Социал-демократической партии Германии (63%) и Левой партии (82%).

Число участников и метод опроса, сроки, в которые он проводился, погрешность измерений не уточняются.