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Жители каких стран трудятся меньше россиян 

Российская Газета + ещё 1
Фото: iStock
В России, если сравнивать со странами Европы, одна из самых продолжительных рабочих недель и достаточно большой объем рабочих часов в год, рассказал в интервью "Российской газете" директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.
В среднем фонд рабочего времени одного работника в России (1978 часов в год) превышает аналогичный показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где среднее значение — 1766 часов в год. В Германии, например, среднее количество часов на одного работника — 1371, во Франции — 1482, в Великобритании — 1674, в Испании — 1691, в Канаде — 1706, в США — 1790.
Впрочем, есть страны, жители которых трудятся дольше, чем россияне. Это Чили (1988 часов), а также Греция, Корея, Мексика, Коста-Рика, где количество часов превышает две тысячи в год на человека.
"Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю мы более чем в два раза отстаем от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда", — подчеркнул Платыгин.
Полностью интервью директора ВНИИ труда Минтруда России Дмитрия Платыгина читайте в ближайших номерах "Российской газеты".
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Социология , Минтруд , ОЭСР , "Российская газета"
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