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Россияне трудятся значительно больше, чем многие европейцы 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Директор ВНИИ труда Министерства труда Российской Федерации Дмитрий Платыгин рассказал, что у россиян одна из самых длинных рабочих недель и немалый объем рабочих часов в течение года. В среднем один трудящийся отрабатывает за 12 месяцев 1978 часов. Об этом сообщила «Российская газета».
Показатели объема рабочих часов в России специалисты сопоставили с аналогичными данными стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. В среднем европейцы трудятся 1766 часов в год. У испанцев этот показатель достиг 1691 часа, у французов — 1484, у немцев — 1371. Если брать другие страны мира, то оказывается, что в Великобритании среднее количество часов на одного работника достигло отметки 1674, в Канаде — 170, в Соединенных Штатах — 1790.
Больше россиян работают жители Греции, Кореи, Мексики, Коста-Рики. Их показатели выше 2000 часов в год на каждого трудящегося.
«Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая», — отметил Дмитрий Платыгин.
По производительности труда Россия отстает от Германии, Голландии, Франции и Бельгии. Эксперт выразил надежду, что государственная программа изменит данную ситуацию.
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Социология , ОЭСР
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