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Путин экстренно прилетел в Магнитогорск
Путин экстренно прилетел в Магнитогорск

Десятая часть работающих россиян продлит себе каникулы 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Примерно десятую часть работающих граждан России не устраивает продолжительность новогодних каникул. Они намерены продлить себе отдых на несколько дней в счёт отпуска или с помощью отгулов.
Большинство желающих отдохнуть подольше составляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет (12%) и зарабатывающие 35-45 тыс. рублей в месяц (13%), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного порталом Superjob.ru.
В то же время две трети респондентов заявили, что выйдут на работу 9 января. Ещё 13% опрошенных сообщили, что трудятся по сменному графику, не зависящему от праздников.
Согласно данным исследования, 10% так и не определились, хотят ли они отдыхать в Новый год дольше установленных выходных. При этом отмечается, что с решением этого вопроса до последнего откладывают преимущественно молодые работники в возрасте до 24 лет.
Опрос проводился 24-25 декабря в 262 населённых пунктах страны. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
Ранее News.ru сообщил о том, что президент России Владимир Путин собирается провести новогодние праздники в Москве. При этом он отметил, что ничего особенного на это время не планирует, возможно покатается на лыжах или поиграет в хоккей.
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Социология , Общество , Владимир Путин , РИА Новости
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