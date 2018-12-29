Треть Германии ополчилась на Меркель

По данным исследования, 38% опрошенных высказались, что хотели бы, чтобы нынешний канцлер Германии ушла со своего поста до 2021 года.

Каждый третий гражданин Германии хотел бы, чтобы канцлер Ангела Меркель покинула пост главы правительства до окончания полномочий нынешнего созыва Бундестага . Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен социологической службой YouGov для агентства DPA

По информации исследования, 38% опрошенных высказались, что хотели бы, чтобы нынешний канцлер Германии ушла со своего поста до 2021 года. Против ее ухода выступили 43% участников проведенного опроса. Еще 18% респондентов затруднились ответить на вопрос. За досрочный уход с поста Меркель высказались сторонники правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (78%).

Опрос проводился с 18 по 20 декабря, в нем участвовали 2035 человек.

Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза, которые состоялись 7 декабря, она заявила, что собирается доработать канцлером Германии легислатурный период — до 2021 года.