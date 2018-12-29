Подсчитано число сидящих в американских тюрьмах россиян

По его утверждению, права заключенных систематически нарушаются, при этом иногда дело доходит до пыток. Помимо этого, россияне сталкиваются с издевательствами, отказом в медицинской помощи, необоснованным ужесточением режима, и моральным давлением.

Антонов напомнил, что, в частности, летчику Константину Ярошенко при аресте выбили зубы, Виктор Бут содержался в спецблоке для террористов, а Мария Бутина более трех месяцев сидит в «практически полной изоляции».