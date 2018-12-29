Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсчитано число сидящих в американских тюрьмах россиян 

Lenta.ru + ещё 2 1 минуту назад
Фото: Damir Sagolj / REUTERS
В американских тюрьмах в настоящий момент находятся около 100 россиян. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
По его утверждению, права заключенных систематически нарушаются, при этом иногда дело доходит до пыток. Помимо этого, россияне сталкиваются с издевательствами, отказом в медицинской помощи, необоснованным ужесточением режима, и моральным давлением.
Антонов напомнил, что, в частности, летчику Константину Ярошенко при аресте выбили зубы, Виктор Бут содержался в спецблоке для террористов, а Мария Бутина более трех месяцев сидит в «практически полной изоляции».
За неделю с 29 ноября по 6 декабря в американских тюрьмах умерли двое россиян. Герман Волков скончался в тюрьме для мигрантов в штате Флорида, некий М. Д. Амар умер в заключении в штате Вашингтон, также ожидая выдворения из страны.
Последние новости
Украинские пограничники опровергли снятие запрета на въезд в страну россиянам В Египте взорвался автобус с туристами Китай пошел на беспрецедентные уступки США
Социология , Константин Ярошенко , Герман Волков , Анатолий Антонов , Виктор Бут , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавина в РФ погребла под слоем снега людей2
Россияне впадают в потребительскую депрессию83
Шатдаун в США: Трамп начинает терять терпение29
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам22
Источник назвал дату запуска «Союза» с Куру
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение