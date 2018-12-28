Стало ясно, в кого верят граждане России

Если вы не следите за актуальными медиатрендами, то вам стоит знать, что самое модное на этой неделе мнение — что " Россия все". Опять.

Поводов для столь апокалиптических прогнозов — как с мрачной, так и со злорадной интонацией — целых два.

Во-первых, обвал (по-другому это не назвать) цен на нефть в последние недели — с 85 долларов за баррель в октябре до нынешних "около пятидесяти".

А во-вторых, заметное снижение социального оптимизма в российском обществе, зафиксированное в исследовании ВЦИОМ , подводящем итоги года.

Вряд ли имеет смысл всерьез обсуждать очередную волну прогнозов о неизбежном крахе российской экономики, а за ней и всего остального, из-за упавших нефтяных цен. Хочется просто удивиться людям, чья память столь коротка, что неспособна удержать воспоминания о совсем-совсем недавних событиях, когда передовой мир совместными усилиями разрывал российскую экономику в клочья, и было это в довольно долгий период нефтяных цен на уровне 30-40 долларов за баррель.

А вот об опросе стоит поговорить поподробнее, поскольку россияне действительно прощаются со старым годом и входят в новый не в самом радужном настроении.

Наиболее заметно это в ответах на вопрос о чувствах, с которыми они провожают уходящий год. По сравнению с прошлым годом почти на десять процентов (с 48 до 39 процентов) упало количество тех, кто делает это с хорошим настроением и чувством оптимизма. И на те же десять процентов (с 11 до 21 процента) выросла доля респондентов с плохим настроением и пессимистическими ожиданиями.

Заметно прибавилось (с восьми процентов в прошлом году до 19 в нынешнем) тех, кто ощущает усталость и опустошенность в канун нового года. Хотя следует отметить, что позитивные эмоции по-прежнему испытывает большинство: 48 процентов чувствуют радость и ждут перемен к лучшему, а 27 процентов ощущают спокойствие и уверенность.

Впрочем, кому интересны позитивные тенденции, когда в моде приближающийся неизбежный крах России? Так что будем говорить о негативе.

Причины усиления пессимизма в общественных настроениях вполне очевидны — не самая простая и оптимистичная повестка уходящего года. Главным событием года в стране, по мнению почти четверти опрошенных (24), стала пенсионная реформа. В значительной степени именно она, не успев еще никого задеть в реальности, определила образ 2018-го в глазах российского общества.

Забавно, что этот общий контекст затмил личные, куда более позитивные итоги для людей. Ответы на вопрос о том, каким был этот год лично для респондентов и их семей, дали наилучший за последние пять лет результаты: для 57 процентов россиян уходящий год оказался хорошим и очень удачным.

Однако наши люди всегда думают не только о себе, но и о судьбах родины. Как следствие, аж на 15 пунктов просел индекс оценки людьми прошедшего года для России. Мнения, что он был трудным, плохим и очень тяжелым, доминируют. Впрочем, это обычная ситуация. Индекс был в "минусовой" зоне всю историю наблюдений, за исключением двух лет в середине прошлого десятилетия. "У России и в России тяжелая жизнь" — это не оценка, это исторически устоявшаяся аксиома в российском обществе.

Как бы то ни было, усиление пессимизма автоматически сказалось и на ожиданиях людей в отношении следующего года — они более мрачны, чем в прошлом году. Впрочем, наверное, это только в России результат всего лишь в 66 процентов опрошенных, ожидающих для себя и своих семей хорошего от следующего года, считается провалом.

Если же подвести общие итоги, то получается, что предсказания об ожидающем Россию "страшном конце" основываются на том, что российские граждане в целом не слишком довольны различными неприятными лично для себя процессами в социально-экономической сфере.

Правда, даже эти действительно неприятные и во многих случаях откровенно болезненные явления в социальной сфере так и не смогли переломить общих позитивных тенденций в российском общественном самочувствии и настроении. Но кому из пророков, предвещающих скорый конец света для отдельно взятой страны, это интересно?

Не говоря уже о том, что они предпочитают не задумываться над цифрами другого, также опубликованного на днях исследования ВЦИОМ, которое показало, что главными авторитетами для отечественного общества с самым высоким уровнем одобрения выступают российская армия (86 процентов), русская православная церковь (почти 67 процентов) и правоохранительные органы (57 процентов). Все эти институты оказались на пике доверия по меньшей мере за четыре года.

И граждане правильно, кстати, делают.

Потому что от народа, который стоит на принципе "в любой непонятной ситуации поддерживай свою армию, церковь и спецслужбы", лучше держаться подальше.

Ирина Алкснис