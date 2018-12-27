Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне стали больше доверять Госдуме и Совфеду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
В декабре зафиксирован рост показателя одобрения россиянами деятельности Государственной думы и Совета Федерации, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, в декабре одобрение работы Госдумы выросло с 31,4 до 35,5%, а доля негативных оценок снизилась; показатель одобрения деятельности Совета Федерации положительно скорректировался до 39,2%, передает ТАСС.
Исследование ВЦИОМ касалось отношения россиян к деятельности государственных и общественных институтов. Социологи сообщили, что наибольшую поддержку и одобрение у россиян по-прежнему вызывает деятельность армии (86%), Русской православной церкви (68,8%) и правоохранительных органов (57%).
42,6% респондентов (рост с 37,7% в ноябре 2018 году) положительно относятся к работе Общественной палаты России. Треть респондентов (33,3%) в целом довольны работой политических партий (более 37% опрошенных придерживаются обратной точки зрения). Наименьший показатель одобрения на фоне остальных у оппозиции (31,2%), при этом доля отрицательных ответов (41,3%) выше положительных.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного интервью проведен 17 декабря 2018 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.
Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечал, что за последние пять-семь лет россияне стали лучше относиться к армии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минск подтвердил визит Лукашенко в Россию 25 декабря Россияне стали менее оптимистичны в оценках будущего года Сколько нелегальных мигрантов живет сегодня в России?
Комментарии4
Социология , Общество , Валерий Федоров , Общественная палата России , РПЦ , Госдума , Совет Федерации , МВД , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам247
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»432
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Черные дни8
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался1
Видео
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
00:50
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»
Шоу-бизнес
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
Путин участвует в заседании Госсовета по развитию волонтёрства
Политика
04:03
Новый летающий танкер РФ показали изнутри
Армия Оружие
01:03
Лолита рассказала о геях у власти
Шоу-бизнес
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение