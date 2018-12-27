Россияне стали больше доверять Госдуме и Совфеду

По данным ВЦИОМ, в декабре одобрение работы Госдумы выросло с 31,4 до 35,5%, а доля негативных оценок снизилась; показатель одобрения деятельности Совета Федерации положительно скорректировался до 39,2%, передает ТАСС

Исследование ВЦИОМ касалось отношения россиян к деятельности государственных и общественных институтов. Социологи сообщили, что наибольшую поддержку и одобрение у россиян по-прежнему вызывает деятельность армии (86%), Русской православной церкви (68,8%) и правоохранительных органов (57%).

42,6% респондентов (рост с 37,7% в ноябре 2018 году) положительно относятся к работе Общественной палаты России . Треть респондентов (33,3%) в целом довольны работой политических партий (более 37% опрошенных придерживаются обратной точки зрения). Наименьший показатель одобрения на фоне остальных у оппозиции (31,2%), при этом доля отрицательных ответов (41,3%) выше положительных.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного интервью проведен 17 декабря 2018 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.