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В сети назвали верные признаки скорого расставания 

Lenta.ru 25 минут назад
Посетители имиджборда Reddit по просьбе одного из пользователей перечислили признаки того, что отношения скоро закончатся. Тред стал самым быстрорастущим на Reddit в среду, 26 декабря.
Среди наиболее популярных ответов — один из партнеров перестает предпринимать попытки решить проблемы в отношениях.
«Ты в чем-то уверен, но не хочешь об этом говорить, потому что знаешь, что все превратится в неразрешимый спор», — считает юзер с ником old_gold_mountai.
Его комментарий стал одним из самых одобряемых, собрав 38 тысяч лайков.
Kbachert предполагает, что о неминуемом расставании свидетельствует раздражение, которое вызывает все, что бы ни сказала вторая половина. Logical-leia считает, что все кончается, когда партнеры воспринимают отношения как обязанность.
«Или когда вы задаете этот вопрос на Reddit …» — горько подмечает он.
Пользователи назвали плохим знаком, когда человек вдруг перестает быть заинтересованным в разговоре или становится безжалостным. Человек, осознающий, что отношения идут к краху, начинает испытывать ностальгию по прежним временам, когда все было в порядке, считает leliik.
«Когда песни расставания приобретают для вас больше смысла, чем песни о любви», — полагает другой участник обсуждения.
Множество пользователей признали, что об опасном отчуждении свидетельствует сокращение физических контактов и отсутствие сексуального влечения. Впрочем, юзеры постарше отмечают, что с годами сексуальная привлекательность становится не так важна, а разлад в отношениях не стоит оценивать по универсальным признакам.
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Социология , Видео , Общество
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