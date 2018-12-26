Киркоров, Безруков и Донцова: кого любят в России 

Опрос показал, что самым популярным российским музыкантом за прошедший год стал Филипп Киркоров, актером — Сергей Безруков, а лучшим писателем по мнению 1600 совершеннолетних россиян, стала Дарья Донцова.
Стали известны имена самых популярных российских артистов за прошедший год. По результатам исследования ВЦИОМ, самыми популярными музыкантами названы Филипп Киркоров, Николай Басков и Денис Мацуев.
Самым популярным актером этого года стал Сергей Безруков, всего на пять процентов обошедший Константина Хабенского и Владимира Машкова. Стоит отметить, что Безруков уже несколько лет подряд удерживает позицию лидера в этом голосовании, оставаясь любимым актером российских зрителей.
В сфере литературы лидерами опроса стали Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин. Ток-шоу «60 минут», телеканала «Россия 1» и детективные сериалы «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» стали лидерами голосования в сфере ТВ. Самыми любимыми фильмами были названы «Движение вверх», «Гоголь» и «Мстители: Война бесконечности». Данные исследования были получены в результате опроса мнения 1600 совершеннолетних россиян.
Самый популярный актер Сергей Безруков недавно впервые озвучил причину развода с Ириной Безруковой, с которой прожил в браке более 15 лет. По его словам, встретив свою нынешнюю жену Анну Матисон, он понял, что настало время перемен.
«Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по-человечески. Не надо этого бояться», — поделился актер в интервью Cosmopolitan.
Сергей Безруков убежден, что в этой жизни «нельзя обрести счастье, не наломав дров». Он подчеркнул, что в мире существует мало людей, проживших всю жизнь с одним человеком, и добавил, что нет никаких четких правил, по которым всем следует жить.
«К жизни возвращает только любовь», — заявил Безруков.
По мнению актера, у каждого человека свой путь в этой жизни, принимая тяжелое решение развестись, он прислушивался к своей интуиции и зову сердца. Сергей верит, что для того, чтобы найти свои правильный путь, нужно отбросить страх и довериться своей интуиции.
«Важно не терять азарт в жизни. У меня нет ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. Рад, что в свои 45 лет еще способен удивлять себя и поклонников. Аня помогает мне открывать новые грани самого себя. Вот в ее картине «После тебя» я предстал танцором, в «Заповеднике» — рокером…», — рассказал актер.
Также Безруков уверен, что не существует источника вечной молодости, по его мнению, очень важно постоянно учиться чему-то новому и не переставать ставить себе цели вне зависимости от возраста.
«У меня сейчас есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе. А вот гордиться не надо, гордыня — грех, нужно понимать, что ты прошел определенный этап, и ставить новые цели», — рассказал актер.
В конце ноября стало известно о том, что Сергей Безруков в очередной раз стал отцом. Он сообщил об этом, опубликовав в своем микроблоге фотографию из родильной палаты.
Это уже второй ребенок в семье Безрукова и Матисон: 4 июля 2016 года у них родилась дочь Маша. За несколько месяцев до этого они сыграли свадьбу. Также у него есть еще двое детей от актрисы Кристины Смирновой, с которой они не состояли в браке, дочь Александра и сын Иван. С Ириной Безруковой у актера не было общих детей.
В прессе писали, что знакомство со второй супругой состоялось во время работы над картиной «Елки-2», однако они это опровергают, поскольку автору сценария не нужно было общаться с артистами.
Слухи о том, что семья Сергея и Ирины распадается начали распространяться еще в начале 2015-го года. Конец сплетням пришел после того, как сама Ирина Безрукова выпустила авторскую программу «Разговор на сцене» на канале «360», куда пригласила Сергея Безрукова — на тот момент они уже развелись.
После интервью она якобы дала бывшему мужу пустой лист бумаги, что означало, что он волен начать жизнь с чистого листа.