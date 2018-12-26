Киркоров, Безруков и Донцова: кого любят в России

Опрос показал, что самым популярным российским музыкантом за прошедший год стал Филипп Киркоров , актером — Сергей Безруков, а лучшим писателем по мнению 1600 совершеннолетних россиян, стала Дарья Донцова

Денис Мацуев. Стали известны имена самых популярных российских артистов за прошедший год. По результатам исследования ВЦИОМ , самыми популярными музыкантами названы Филипп Киркоров, Николай Басков

Самым популярным актером этого года стал Сергей Безруков, всего на пять процентов обошедший Константина Хабенского Владимира Машкова . Стоит отметить, что Безруков уже несколько лет подряд удерживает позицию лидера в этом голосовании, оставаясь любимым актером российских зрителей.

В сфере литературы лидерами опроса стали Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин . Ток-шоу «60 минут», телеканала «Россия 1» и детективные сериалы «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» стали лидерами голосования в сфере ТВ. Самыми любимыми фильмами были названы «Движение вверх», «Гоголь» и «Мстители: Война бесконечности». Данные исследования были получены в результате опроса мнения 1600 совершеннолетних россиян.

Самый популярный актер Сергей Безруков недавно впервые озвучил причину развода с Ириной Безруковой , с которой прожил в браке более 15 лет. По его словам, встретив свою нынешнюю жену Анну Матисон , он понял, что настало время перемен.

«Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по-человечески. Не надо этого бояться», — поделился актер в интервью Cosmopolitan.

Сергей Безруков убежден, что в этой жизни «нельзя обрести счастье, не наломав дров». Он подчеркнул, что в мире существует мало людей, проживших всю жизнь с одним человеком, и добавил, что нет никаких четких правил, по которым всем следует жить.

«К жизни возвращает только любовь», — заявил Безруков.

По мнению актера, у каждого человека свой путь в этой жизни, принимая тяжелое решение развестись, он прислушивался к своей интуиции и зову сердца. Сергей верит, что для того, чтобы найти свои правильный путь, нужно отбросить страх и довериться своей интуиции.

«Важно не терять азарт в жизни. У меня нет ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. Рад, что в свои 45 лет еще способен удивлять себя и поклонников. Аня помогает мне открывать новые грани самого себя. Вот в ее картине «После тебя» я предстал танцором, в «Заповеднике» — рокером…», — рассказал актер.

Также Безруков уверен, что не существует источника вечной молодости, по его мнению, очень важно постоянно учиться чему-то новому и не переставать ставить себе цели вне зависимости от возраста.

«У меня сейчас есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе. А вот гордиться не надо, гордыня — грех, нужно понимать, что ты прошел определенный этап, и ставить новые цели», — рассказал актер.

В конце ноября стало известно о том, что Сергей Безруков в очередной раз стал отцом. Он сообщил об этом, опубликовав в своем микроблоге фотографию из родильной палаты.

Это уже второй ребенок в семье Безрукова и Матисон: 4 июля 2016 года у них родилась дочь Маша. За несколько месяцев до этого они сыграли свадьбу. Также у него есть еще двое детей от актрисы Кристины Смирновой , с которой они не состояли в браке, дочь Александра и сын Иван. С Ириной Безруковой у актера не было общих детей.

В прессе писали, что знакомство со второй супругой состоялось во время работы над картиной «Елки-2», однако они это опровергают, поскольку автору сценария не нужно было общаться с артистами.

Слухи о том, что семья Сергея и Ирины распадается начали распространяться еще в начале 2015-го года. Конец сплетням пришел после того, как сама Ирина Безрукова выпустила авторскую программу «Разговор на сцене» на канале «360», куда пригласила Сергея Безрукова — на тот момент они уже развелись.

После интервью она якобы дала бывшему мужу пустой лист бумаги, что означало, что он волен начать жизнь с чистого листа.